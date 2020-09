O internacional luxemburguês, capitão do Progrès Niederkorn, irá juntar-se nos próximos dias ao campeonato russo - onde joga o seu irmão Olivier Thill - depois de ter assinado um contrato com o profissional com o FC Tambov.

Sebastien Thill assina pelos russos do FC Tambov

Álvaro CRUZ O internacional luxemburguês, capitão do Progrès Niederkorn, irá juntar-se nos próximos dias ao campeonato russo - onde joga o seu irmão Olivier Thill - depois de ter assinado um contrato com o profissional com o FC Tambov.

Enquanto aguarda a recepção do visto, o médio-ofensivo de 26 anos que está ao serviço da seleção luxemburguesa na Liga das Nações, ligou-se esta quarta-feira ao clube russo durante os próximos sete meses com uma opção de mais um ano.

Promovido no final da época 2018-2019 à elite do campeonato de futebol russo, o FC Tambov escapou à despromoção no último minuto da época passada devido a uma diferença de golos favorável para com o Samara.

Localizada a 400 km a sudeste de Moscovo, Tambov recrutou este verão Alexander Karapetian com quem Sebastien Thill partilhou alguns bons momentos no Progrès.

Por ironia do destino, o FC Tambov acolherá o FC Oufa onde joga seu irmão Olivier Thill no reinício do campeonato, logo após a trégua internacional. Um duelo muito aguardado pela família Thill que tem ainda mais um futebolista, Vincent Thil, que joga no FC Metz, em França.

O FC Tambov está actualmente em 14º lugar com quatro pontos, um lugar atrás de Oufa que tem mais um ponto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.