O super-golo que o futebolista marcou ontem nos derradeiros minutos fica para a história desta 'Champions': a noite em que o estreante clube moldavo derrotou o poderoso Real Madrid, no Bernabéu. E tudo começa com a tatuagem na perna do jovem luxemburguês.

Vitória histórica

Sébastien Thill. O novo herói luxemburguês da Liga dos Campeões

Sébastien Thill, internacional luxemburguês de 27 anos, é o novo herói da Liga dos Campeões por ter sido o autor do “super-golo” que permitiu ao seu clube, o estreante nestas andanças Sheriff Tiraspol, da Moldávia, derrotar o gigante Real Madrid terça-feira à noite.

Resultado: o clube merengue ficou em choque e a formação moldava lidera agora o Grupo D da Liga de Campeões. Mas a imagem da vitória que corre no mundo é a da tatuagem na perna do médio ofensivo luxemburguês Sébastien Thill. Ele, de costas, com a camisola 31 ladeada pela bandeira do Luxemburgo e pela taça da Liga dos Campeões, desenhada na barriga da perna. O sonho que o jogador acalentava há anos começou agora a ser cumprido… o de entrar em campo numa das mais prestigiadas competições da Europa e do mundo.





No final da partida, o internacional luxemburguês não escondia a felicidade. "É o melhor e mais importante golo da minha carreira, tenho a certeza!", declarou Sébastien Thill, citado pelos media da UEFA. “Estamos todos contentes, hoje fizemos um grande jogo, no fim foi mais complicado, a equipa correu muito, marquei um super-golo, fazemos a festa e depois voltamos para o campeonato”, acrescentou Thill ainda no estádio Santiago Bernabéu.

No ano de estreia do clube moldavo e do seu protagonista luxemburguês na prova, coube ao Sheriff inaugurar o marcador aos 25 minutos com um golo de Yakhshiboev. O empate viria já na segunda parte com um pontapé de penalti certeiro de Benzema (65 minutos). Pelo meio, houve um golo anulado aos merengues e, já perto dos 90 minutos, Sébastien Thill fez história ao concretizar o 2-1 frente o Real Madrid.

Sebastian Thill has a tattoo of him thinking about the Champions League on his left leg.



Tonight he scored a screamer in the 90th minute against Real Madrid, at Santiago Bernabeu, to win his team the match.



Never stop dreaming. 🙌 pic.twitter.com/WUEiNOFkk6 — FutbolBible (@FutbolBible) September 28, 2021

Na véspera da partida no Bernebéu, Sébastien Thill declarava que a sua equipa tinha estudado bem o adversário e que para ele era "um grande prazer" defrontar o Real Madrid. E esperava o clube moldavo ganhar aos merengues? "Não podemos colocar pressão sobre nós porque somos 'outsider'. Ninguém espera que ganhemos 2-0 em Madrid. Estamos tranquilos, mas claro que vamos tentar de tudo para fazer pontos", disse o jogador luxemburguês citado pelo site Goal. Afinal, o que parecia impossível, até para o Sheriff Tiraspol aconteceu. E o clube que só chegou este ano à Liga dos Campeões, ganhou ao Real Madrid, na segunda jornada.

Sébastien Thill chegou esta temporada ao Sheriff Tiraspol, da Moldávia, o super-campeão moldavo, emprestado pelo FC Progres Niederkorn, sendo o seu valor atual de mercado de 400 mil euros.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 AFP

O jovem, cuja paixão pelo futebol é vivida desde sempre na família - seguindo as pisadas do pai Serge Thill, e dos irmãos mais velhos Olivier e Vicent Thill -, iniciou a carreira nos sub-19 do Niederkorn em 2009 passando depois pelo CS Pétange e voltando a Niederkorn, onde o seu pai chegou a ser treinador. Em 2020 foi emprestado ao clube russo Tambov e, findo o empréstimo, está agora também emprestado do Sheriff Titaspol, da Moldávia, o maior clube deste país, 19 vezes campeão nacional.

🎙 Le bonheur de Sébastien Thill 🇱🇺 après la somptueuse volée qui a envoyé le Sheriff en tête de son groupe à Madrid! pic.twitter.com/XY9yCMCh8V — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) September 28, 2021

Os seus dois irmãos Olivier e Vicent Thill também deixaram o Luxemburgo e fazem carreira na Ucrânia, vestindo a camisola do Vorskla Poltava, o maior clube da Ucrânia.

Um sentimento de esperança em chegar longe na Liga dos Campeões invade agora os jogadores do clube moldavo. "Sonhamos chegar aos oitavos de final", confessou ontem Frank Castañeda, o capitão da equipa do Sheriff.

