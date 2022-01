Sébastien Loeb vence segunda etapa no rali de Dakar

Rali Dakar Peterhansel aproveita abandono de Loeb, Barreda vence nas motos

O piloto francês Stephane Peterhansel (Peugeot) venceu hoje a quinta etapa do 40.º Rali Dakar, a última com chegada no Peru, e aproveitou a desistência do colega de equipa e compatriota Sébastien Loeb para consolidar a liderança.