Luiz Felipe Scolari pode levar para casa a sua terceira taça dos Libertadores com o Athletico Paranaense.

Scolari, olha quem ele é

Guayaquil, capital do Equador. Eis o cenário escolhido pela Conmebol para a final da Libertadores 2022 entre duas equipas brasileiras. De um lado, o Flamengo. Do outro, o Athletico Paranaense. O favorito é o Flamengo. Por história, estatuto e equipa. O maior trunfo do Athletico é um senhor chamado Luiz Felipe Scolari.

Pois é, o homem está novamente em alta. Campeão da Libertadores em 1995 (Grémio) e 1999 (Palmeiras), ei-lo a curtir uma terceira final por uma terceira equipa. Craque. Em 40 anos de carreira como treinador, Scolari acumula 30 finais, 14 delas em sistema de eliminatória. Nessas, Felipão conquista dez títulos, o último é a Taça do Brasil em 2012 com o empate do Palmeiras em Curitiba (1:1).

Na ocasião, é a quarta Taça do Brasil conquistada por Luiz Felipe. Um feito memorável. Para tal, Scolari precisa de 21 anos desde a aventura no Criciúma em 1991 até ao Palmeiras em 2012, com passagens por Grémio em 1994 e Palmeiras em 1998. Comecemos então pelo início. "Em 1991", conta Scolari, "a vitória de uma equipa menor de Santa Catarina é um feito inédito, que nunca acontecera e jamais se repetiu. O nosso estádio era novo e as pessoas estavam eufóricas. Eu nem consegui viver por muito tempo aquela emoção da vitória e rescindi o contrato para assinar por um clube árabe." A campanha do Criciúma é um conto de fadas, sem derrotas. Ubiratan, Atlético Mineiro, Goiás e Remo caem no caminho para a final com o Grémio. Aí prevalece a regra dos golos fora: 1:1 em Porto Alegre, 0:0 em Criciúma. “Houve acontecimentos imprevistos, como aquela ½ final vs Remo. Estava um calor de 40 graus, um inferno para uma equipe catarinense. Meia hora antes do jogo, chuva. O campo ficou molhadinho, muito bom para o Criciúma e mau para eles. Fomos lá e ganhámos 1:0. Ninguém dá bola para essas coisas mas é importante", conta o treinador, que paga o prémio da Taça aos jogadores do próprio bolso.

Em 1994, já pelo Grémio, outra Copa do Brasil. Novamente sem derrotas. Criciúma (olha quem), Corinthians, Vitória e Vasco da Gama caem sem pestanejar até à final com o Ceará. Ao 0:0 no castelão de Fortaleza segue-se o 1:0 em Porto Alegre, obra de Nildo aos três minutos. Esse golo garante a Taça e a presença na Libertadores-95, ganha precisamente pelo Grémio de Jardel (futuro portista), Carlos Miguel (futuro sportinguista) e Paulo Nunes (futuro benfiquista) vs Atlético Nacional. O 3:1 da primeira mão garante uma vantagem para a Colômbia, só que o 1:0 de Aristizábal aos 12 minutos dá medo. Tranquilo, Dinho faz o empate aos 85’ e o Grémio solta o grito de campeão.

Vamos a outra? Quatro anos depois (1998), Scolari é do Palmeiras, tal como Paulo Nunes. Nos primeiros dias, encarrega o roupeiro Chiquinho de comprar 26 cabazes básicos todos os meses. Gasta quase 3 mil reais e distribui-os ao staff palmeirense de todas as categorias. No meio da campanha da Copa, estabelece uma série de cinco jogos sem vitórias e pede a redução de salário a um dirigente do Palmeiras. O assunto só será esquecido em caso de vitória na Taça. E o golo de Oséas aos 89 minutos provoca a euforia no Morumbi (2:0), depois da derrota por 1:0 em Belo Horizonte vs Cruzeiro. Mais uma vez, a vitória na Taça vale entrada na Libertadores e o Palmeiras agarra a oportunidade para se sagrar campeão continental.

Para chegar à final, o Palmeiras elimina Vasco da Gama (5:3 no conjunto das duas mãos), Corinthians (2:2 mais 4:2 nos penáltis) e River Plate (3:1). A decisão é vs Deportivo Cali. Na Colômbia, 1:0. No Brasil, 2:1. À falta da regra dos golos fora, vamos para penáltis. Zinho falha o primeiro, à trave, e o Parque Antártica entra em silêncio. Seguem-se seis golos seguidos até à bola de Bedoya à trave. Tudo empatada e faltam dois remates. Euller marca, rasteiro. Zapata atira para foraaaaaa.

Scolari chega então à selecção brasileira e vira campeão mundial em 2002, com sete vitórias em sete jogos. Limpo, limpinho. Depois agarra em Portugal e vai à final do Euro-2004 mais à ½ final do Mundial-2006. A despedida é insossa, nos ¼ do Euro-2008. Segue-se a aventura no Chelsea (Inglaterra) e Bundykor (Cazaquistão). Em 2012, é tetra da Taça do Brasil. E sem derrotas, pela terceira vez. O Palmeiras atropela Coruripe, Horizonte, Paraná, Athletico Paranaense e Grémio (olha quem) antes de sentenciar o título vs Coritiba. Um golo de Betinho (66’) logo a seguir ao de Ayrton (65’) é o suficiente para segurar a vantagem de dois golos da primeira mão (2:0) e sair a festejar.

Dez anos depois, Scolari é contratado pelo Athletico Paranaense na ressaca de um 5:0 do The Strongest na Bolívia, para a quarta jornada da fase de grupos da Libertadores. Na verdade, Scolari assina como director geral e treinador até novas indicações. É só rir. O Athletico ganha as duas últimas jornadas da Liberta e segue em frente, empatado em pontos com o Libertad, com o qual esgrime argumentos nos oitavos (2:1 + 1:1). O Estudiantes é a vítima seguinte, decide um golo solitário de Vítor Roque aos 90+6. Na ½, o Athletico elimina o Palmeiras de Abel, bicampeão em título. A perder por 2:0 na segunda mão em São Paulo, a equipa de Scolari chega ao empate e vale-lhe o 1:0 em Curitiba para chegar à desejada final de sábado.

E agora, dia 29, véspera de eleições presidenciais no Brasil, vota em quem: Flamengo ou Scolari?

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

