Scolari diz 'não' ao Sporting, Bruno Gaspar assina até 2023

O treinador brasileiro de futebol Luiz Felipe Scolari mostrou-se hoje indisponível para aceitar um convite para negociar com o Sporting, admitindo que foi contactado pelo clube português.

“Fui procurado por uma pessoa representando o Sporting para uma possível negociação. Agradeci pela lembrança, mas neste momento não posso aceitar o convite”, disse Scolari, citado pela sua assessoria de imprensa.

O brasileiro, que orientou a seleção portuguesa entre 2003 e 2008, era, segundo alguma imprensa lusa, um dos possíveis sucessores de Jorge Jesus no comando técnico dos ‘leões’.

Alguns jornais noticiaram hoje a existência de contactos entre o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e o técnico brasileiro, que está sem clube desde 2017, depois de ter deixado os chineses do Guangzhou Evergrande.

O Sporting, que vive uma crise diretiva, está sem treinador desde terça-feira, dia em que Jorge Jesus, que tinha mais um ano de contrato, assinou pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Bruno Gaspar assina pelo Sporting até junho de 2023

O defesa direito português Bruno Gaspar assinou hoje um contrato válido até junho de 2023 com o Sporting, que confirmou o acordo com a Fiorentina para a transferência do futebolista de 25 anos.

"A Sporting CP -- Futebol, SAD assinou um contrato válido com o jogador Bruno Gaspar até 2023, com uma cláusula para futura transferência no valor de 60 milhões de euros", lê-se no comunicado dos 'leões'.

Bruno Gaspar cumpriu a formação no Benfica, tendo alinhado na equipa B dos 'encarnados', e jogou ainda no Vitória de Guimarães, antes de rumar aos italianos da Fiorentina, em 2017/18.

Igualmente sem revelar montantes envolvidos na transação, o emblema italiano dá conta, no seu sítio oficial, de que o clube "cedeu, a título definitivo, os direitos desportivos do jogador" ao Sporting.

