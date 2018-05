O ciclista britânico Simon Yates (Mitchelton-Scott), líder da Volta a Itália, perdeu hoje 23 segundos para o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), na 18.ª etapa, que foi ganha pelo alemão Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors).

Schachmann vence 18.ª etapa do Giro, Yates continua de rosa

Após uma longa fuga, Schachmann cortou a meta isolado no final dos 196 quilómetros entre Abbiategrasso e Prato Nevoso, cumpridos em 4:55.42 horas, menos 10 segundos do que o espanhol Rubén Plaza (Israel Cycling Academy) e 16 do que o italiano Mattia Cattaneo (Androni-Sidermec-Bottecchia).

Simon Yates continua de 'rosa' no final da 18° etapa do Giro 2018. AFP

A contagem de montanha de primeira categoria com que terminou a etapa permitiu a Dumoulin, vencedor em 2017, recuperar tempo em relação a Yates, que tem a camisola rosa segura por 28 segundos.

Os dois ciclistas luxemburgueses em prova, Jempy Drucker (BMC) terminou no 100° lugar, logo seguido por Laurent Didier (Trek), no 101°, ambos a 25'51" do vencedor do dia, o alemão Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors).

Na classificação geral, Laurent Didier é 94°, a 2h49'19", enquanto Jempy Drucker é 128°, a 3h25'08".

Na sexta-feira corre-se a 19.ª etapa, entre Venaria Reale e Bardonecchia (184 quilómetros), com a meta a coincidir com uma contagem de montanha de primeira categoria.

