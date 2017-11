SC Braga e Vitória de Guimarães com jogos decisivos para Liga Europa

O Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães têm hoje encontros decisivos quanto ao futuro na presente edição da Liga Europa de futebol, sendo que os vimaranenses têm obrigatoriamente de vencer.

Em Guimarães, o Vitória, último classificado do grupo I com apenas um ponto, tem de vencer os franceses do Olympique Marselha, teoricamente o conjunto mais forte do grupo e que se encontra na segunda posição com seis. O jogo está marcado para as 21h05.



Menos aflitiva está a situação do Sporting de Braga, segundo classificado no grupo C com seis pontos, mas que, nesta ronda, se desloca a casa dos búlgaros do Ludogorets, que na ronda anterior venceram em casa dos ‘arsenalistas’ por 2-0.

Uma vitória na Bulgária deixaria a equipa bracarense muito bem posicionada para passar aos 16 avos de final, sendo que qualquer outro resultado deixaria a equipa lusa a ter de adiar as questões do apuramento para as duas últimas rondas. O embate está marcado para as 19h.



