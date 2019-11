O internacional português Cristiano Ronaldo é ausência quase certa para a visita da Juventus no sábado à Atalanta, na Série A italiana de futebol, garantiu hoje o treinador Maurizio Sarri.

Sarri confirma que Cristiano Ronaldo deve falhar jogo da Juventus no campeonato

“Na reunião de terça-feira disse-nos que no primeiro jogo de Portugal [com a Lituânia] se sentiu bem, mas que no segundo [com o Luxemburgo] sentiu os mesmos problemas dos últimos jogos”, justificou Sarri, em relação a Cristiano Ronaldo.



A ideia do técnico da ‘Juve’, que lidera o campeonato com mais um ponto do que o Inter de Milão, é recuperar o avançado português para o jogo de terça-feira com o Atlético de Madrid, da quinta e penúltima jornada da Liga dos Campeões.

O técnico explicou que o clube definiu um programa para terminar com as dores no joelho que têm afetado o jogador, embora Cristiano Ronaldo tenha disputado os dois últimos jogos na seleção, marcando quatro golos.

“O objetivo é que chegue ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid. Amanhã [no sábado], existem 99 por cento de hipóteses de o Cristiano não jogar com a Atalanta”, especificou Sarri.

O treinador abordou ainda a saída direta do jogador para os balneários, quando substituído frente ao AC Milan.

“Não há necessidade de falar sobre isso. Entre os jogadores não profissionais também existem essas reações. Temos que deixar que os jogadores recuperem a lucidez, se assim não fosse passaria o tempo todo a argumentar com eles”, justificou o técnico.

