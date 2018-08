Ciclista da Euskadi-Murias foi o mais rápido na chegada ao Alto de Santa Luzia. Daniel Mestre e Raul Alarcón completaram o pódio.

Sanz impõe-se na Volta

O ciclista Enrique Sanz (Euskadi-Murias) conquistou a etapa sete da Volta a Portugal ao completar os 165,5 km entre Montalegre e Viana do Castelo (Santa Luzia) com o tempo de 3h45m02s. Daniel Mestre (Efapel) e Raul Alarcón (W52 FC Porto) completaram o pódio. Na classificação geral, Raul Alarcón (W52 FC Porto) permanece de amarelo com 52 segundos de avanço sobre Joni Brandão (Sporting-Tavira) e 1m41s em relação a Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano).



Numa etapa marcada pela presença de Acácio da Silva, o único ciclista português que vestiu de amarelo na Volta a França, nascido em Montalegre e que vive no Luxemburgo, a cerca de 40 km do final um quarteto dispunha de mais de dois minutos de vantagem sobre o pelotão: Bruno Silva (Efapel), João Matias (Vito-Feirense BlackJack), David Rodrigues (Radio Popular Boavista) e Danilo Celano (Caja Rural).



Liderado pela W52 FC Porto, o pelotão moveu perseguição aos fugitivos, mas, a 24 km da meta, na passagem por Barroselas, a vantagem mantinha-se nos 2m44s. Porém, a 10 km da chegada, a diferença fora reduzida para apenas um minuto e, três mil metros mais tarde, situava-se em metade e a recolagem aconteceu pouco depois.

Na subida para o Alto de Santa Luzia, com Ricardo Mestre e João Rodrigues (W52 FC Porto) em destaque pelos esforços que foram desenvolvendo na frente durante algum tempo, Alarcón logo ali e De Mateos muito próximo, os últimos quilómetros mostraram o camisola amarela na frente, mas Sanz e Mestre impuseram-se na parte final.



Esta sexta-feira vai decorrer a etapa oito da Volta a Portugal, na distância de 147,6 km entre Barcelos e Braga.



