Fernando Santos já deu a conhecer os 24 eleitos para os jogos de Portugal com Croácia, a 6 de setembro, no Estádio Algarve, de preparação, e com a Itália, a 10 de setembro, Estádio da Luz, relativo à Liga das Nações.

Santos poupa Ronaldo e promove quatro estreias na seleção

Fernando Santos já deu a conhecer os 24 eleitos para os jogos de Portugal com Croácia, a 6 de setembro, no Estádio Algarve, de preparação, e com a Itália, a 10 de setembro, Estádio da Luz, relativo à Liga das Nações.

Além da anunciada ausência de Cristiano Ronaldo, destaque para as estreias de Gedson Fernandes, Sérgio Oliveira, Cláudio Ramos e Pedro Mendes nas convocatórias da Seleção.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Beto, Cláudio Ramos e Rui Patrício;

Defesas: Cédric, João Cancelo, Luís Neto, Pedro Mendes, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, Raphael Guerreiro;

Médios: Bruno Fernandes, Gedson, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, Sérgio Oliveira e William Carvalho

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gelson, Rony Lopes, André Silva e Gonçalo Guedes

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.