A seleção de Santiago venceu o popular torneio de futebol Inter-ilhas, disputado durante o passado fim-de-semana no estádio Henri Dunant, em Beggen.

Santiago vence torneio Inter-ilhas

A formação de Santiago terminou a prova com sete pontos, os mesmos que a congénere de Santo Antão, mas beneficiou da melhor diferença entre golos marcados e sofridos, sucedendo à equipa de São Vicente, vencedora da edição do ano passado, que terminou no terceiro lugar, com 4 pontos. Em último, ficou a jovem seleção da União das Ilhas, que sofreu três derrotas.

A competição arrancou no sábado, dia 19 de maio, com a vitória de Santiago perante São Vicente, por três golos sem resposta, num excelente jogo, frente a mais de duas mil pessoas que encheram o recinto. Aliás, ao longo dos dois dias, houve sempre muita animação e a tradicional gastronomia cabo-verdiana.



9 Santiago (de azul) venceu a União das Ilhas por 4-1. Foto: Á. Cruz

A prova, bastante competitiva e com momentos de bom futebol na maioria dos jogos, contou com a participação de vários jogadores dos melhores campeonatos luxemburgueses, alguns deles internacionais pelo Grão-Ducado.

Quanto aos prémios individuais do Inter-ilhas desta edição, Cláudio Furtado, da seleção de Santiago, foi o melhor marcador, com 5 golos, e Edmilsson Tavares, seu companheiro de equipa, eleito o melhor guarda-redes. A seleção de Santo Antão recebeu o prémio ’fair-play’.

O torneio, que se disputa desde 1994, é uma das maiores manifestações desportivas da comunidade cabo-verdiana que junta, todos os anos, milhares de cabo-verdianos residentes no país e de países limitrofes.

