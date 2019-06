A recém-eleita eurodeputada Monica Semedo, do partido liberal DP (originária da ilha de Santiago), foi distinguida no final no torneio, junto com o ministro de Estado e do Desporto de Cabo Verde.

Santiago esmaga concorrência e arrecada 25º torneio Inter-Ilhas

A recém-eleita eurodeputada Monica Semedo, do partido liberal DP (originária da ilha de Santiago), foi distinguida no final no torneio, junto com o ministro de Estado e do Desporto de Cabo Verde.

A seleção de Santiago venceu a 25ª edição do torneio quadrangular de futebol "Inter-Ilhas". A equipa da maior ilha de Cabo Verde venceu os três jogos e arrebatou ainda os títulos de melhor marcador, melhor guarda-redes e taça fair-play.

Com as expressivas vitórias por 6-1 frente ao União das Ilhas, 5-0 frente ao Santo Antão e 2-1 contra São Vicente, a seleção de Santiago terminou com 9 pontos. Em segundo lugar ficou o Santo Antão com 4 pontos, São Vicente 2 e União das Ilhas 1 ponto.



Com cinco golos, o prémio de melhor marcador foi para Cláudio, atacante do Santiago, enquanto o seu colega de equipa, Adi, ficou com o prémio de melhor guarda-redes. O prémio fair-play também foi para Santiago.

Monica Semedo distinguida pelos cabo-verdianos

O maior evento da comunidade cabo-verdiana, que assinala este ano os 25 anos de existência, contou com a maior assistência de sempre. De acordo com a organização, passaram pelo estádio de Beggen, no sábado e domingo, perto de sete mil pessoas.

A recém-eleita eurodeputada Monica Semedo (originaria da ilha de Santiago), do partido liberal DP, esteve também presente no maior evento cabo-verdiano no Luxemburgo, onde foi distinguida pela organização.

Foram distinguidos ainda o ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares, da Presidência do Conselho de Ministros e do Desporto, Fernando Elisio Freire, o embaixador do arquipélago no Luxemburgo, Carlos Semedo, e o presidente da Federação das Associações Cabo-verdianas no Luxemburgo, Pedro Lima (que foi um dos fundadores do Inter-Ihas) e a correspondente da RTP África no Luxemburgo, Vanessa Borggea.

Pelo "Inter-Ilhas" passaram ainda o vice-presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Joel Barros, o deputado do PAICV eleito pelo circulo da Europa, Francisco Pereira, o futebolista internacional Platini e o antigo internacional Zé Piguita.

Resultados dos jogos:

Sábado

Santiago 2 – 1 São Vicente

Santo Antão 3 – 0 União das Ilhas

Domingo

Santiago 6 – 1 União das Ilhas

São Vicente 1 – 1 Santo Antão

Santiago 5 – 0 Santo Antão

União das Ilhas 0 – 0 São Vicente

