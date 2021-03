O Luxemburgo joga esta quarta-feira, às 18h, em Debrecen (Hungria) num amigável contra o Catar.

Sangue lusófono na seleção nacional do Luxemburgo

O Luxemburgo joga esta quarta-feira, às 18h, em Debrecen (Hungria) num amigável contra o Catar.

A seleção de futebol do Luxemburgo conta com cinco jogadores e dois técnicos oriundos dos países lusófonos. Entre os de origem portuguesa, o selecionador Luc Holtz convocou para os jogos do arranque de qualificação para o Mundial de 2022 o lateral esquerdo do Sparta Roterdão, Mica Pinto. Os outros dois portugueses fazem parte da equipa técnica: o treinador de guarda-redes da seleção, Rui Forte, e o oficial de jogo Luís da Costa.

O maior contingente de jogadores é composto atualmente por três jogadores de origem cabo-verdiana: o atacante Gerson Rodrigues, do Dínamo Kiev, o centrocampista Christopher Martins, dos suíços Young Boys, e o lateral direito do Casa Pia, Marvin Martins. Os 24 convocados de Luc Holtz incluem também o jogador do Mainz Leandro Barreiro, descendente de angolanos.

O Luxemburgo joga esta quarta-feira, às 18h, em Debrecen (Hungria) contra o Catar, anfitrião do Mundial2022 e que faz também parte do grupo A de qualificação, juntamente com o Luxemburgo, Portugal, Sérvia, Irlanda e Azerbaijão. No entanto, os jogos com o Catar vão servir apenas de preparação e não haverá pontos em disputa. Mais a sério e a pontuar, os ‘leões vermelhos’ vão jogar à Irlanda no sábado e recebem depois Portugal no dia 30 de março, no estádio Josy Barthel.

Seis meses mais tarde, a 1 de setembro, o Luxemburgo recebe o Azerbaijão e três dias depois vai jogar à Sérvia. A 7 de outubro, a formação orientada por Luc Holtz recebe o Catar e no 9 do mesmo mês recebe também a Sérvia, enquanto no 12 de outubro vai jogar a Portugal.

Em novembro, no dia 11, os ‘leões vermelhos’ deslocam-se ao Azerbeijão e, no dia 14, recebem a República da Irlanda.



