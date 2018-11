Ficha do clube.

Samba Seven: Na luta para melhorar

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ

Samba Seven

Ano de fundação: 1996

Presidente: Luís Ramos

Títulos: Nenhum

Campeonato: Nenhum

Taça do Luxemburgo: Nenhuma

Treinador: Miguel Cavadas. "O meu principal trabalho é ajudar a melhorar e desenvolver o futsal no Luxemburgo. Foi com esse objetivo que deixei Portugal e vim com a família para o Grão-Ducado. No Samba Seven estamos todos focados em fazer melhores resultados do que na época anterior. Estou contente com o grupo de jogadores e com as pessoas que dirigem o clube, mas existem muitas coisas que podem e devem melhorar", insiste Miguel Cavadas. "Vamos tentar chegar ao playoff com um estilo de jogo que possa proporcionar prazer aos jogadores e a quem vem assistir aos jogos, sabendo que equipas como o Racing e o FC Differdange são os principais candidatos ao título. Naturalmente que também gostaríamos de chegar o mais longe possível na taça, mas como é uma competição aleatória, veremos".

Jogadores: Fábio Alexandre, David Mendes, Pedro Marinho, Stéphane Ribeiro, Achraf Abou Er-Raja, Leonardo Lopes, Evandro Gonçalves, Andrey Tkachenko, Jordan Afoun, Helton Varela, Luís Thomas, Micael Correia, Jo Kieffer, Eliseu Jimenez, Luís Campos, Junior Santos, Yannick Spencer, Yassine Lakrich

Análise: O Samba Seven, importante referência da história do futsal luxemburguês, quer fazer melhor do que nas épocas passadas e intrometer-se definitivamente na luta pelo playoff do título, tal como a grande maioria das equipas do campeonato. Um objetivo que não será fácil de concretizar, já que grande parte dos concorrentes se apetrechou com jogadores de qualidade. Um desafio difícil que o técnico Miguel Cavadas, plantel e dirigentes têm pela frente.