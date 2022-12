As declarações de Messi, eleito pela 2ª vez melhor jogador em Mundiais, numa noite onde celebrou com a mulher e os três filhos a vitória no relvado do estádio do Qatar. Veja as fotos.

Mundial 2022

Messi. "Sabia que Deus ia dar-me este título"

Redação As declarações de Messi, eleito pela 2ª vez melhor jogador em Mundiais, numa noite onde celebrou com a mulher e os três filhos a vitória no relvado do estádio do Qatar. Veja as fotos.

Lionel Messi, capitão da seleção argentina que domingo se sagrou campeã do Mundo de futebol pela terceira vez, afirmou que desejava muito este título e que este “finalmente chegou”, salientando que não se vai retirar da seleção.

“Sofremos muito, mas conseguimos. É uma loucura que tenha acontecido desta forma, queria-o (título mundial) tanto. Eu sabia que Deus ia dar-mo, tinha a sensação de que ia ser assim. Finalmente chegou e agora vou desfrutar”, disse o internacional argentino, que alinha nos franceses do Paris Saint-Germain, e que ontem foi eleito o melhor jogador do campeonato no Qatar, troféu que já tinha conquistado em 2014.

"Muito obrigado à minha família, a todos os que me apoiam e também a todos os que acreditam em nós", escreveu Lionel Messi, numa mensagem nas redes sociais.

Neste campeonato, o astro argentino tinha nas bancadas a mulher, Antonella, e os três filhos, Thiago, de 10 anos, Mateo, de sete, e Ciro, de cinco anos.

Após o final do jogo contra a França, quando a Argentina se sagrou campeã, já nos penalties, a mulher e os filhos de "Leo" desceram do camarote até ao relvado do estádio Lusail para abraçar o capitão da seleção argentina, tal como o fizeram as outras famílias dos jogadores vitoriosos.

11 Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP Lionel Messi celebra com a mulher Antonela Roccuzzo e os três filhos, Thiago, Mateo e Ciro a vitória da Argentina no Mundial 2022, nos relvados do estádio no Qatar, após o final do jogo contra a França. AFP

Bola de Ouro 2022

Messi torna-se assim o primeiro jogador a somar um segundo troféu de melhor jogador do Mundial, ao ser eleito ‘Bola de Ouro’ da edição de 2022, repetindo 2014, e é o recordista de jogos em Mundiais de futebol, ao somar o 26.º, face à França, na final em Lusail, no Qatar.

O camisola 10 disse ainda que não pensa retirar-se da seleção argentina depois de ter alcançado o tão desejado título mundial.

Veja as imagens de uma das melhores finais do Campeonato do Mundo A Argentina conquistou este domingo pela terceira vez o Mundial de futebol.

“Adoro futebol, adoro o que faço, adoro estar na seleção, com este grupo. E obviamente quero continuar a viver mais uns jogos como campeão mundial", referiu.

Messi marcou dois golos na final, um deles de penálti, e subiu ao quarto lugar do ‘ranking’ dos melhores marcadores em Mundiais, superando o brasileiro Pelé. No que terá sido a sua despedida da competição, Messi passou a contar 13 tentos em Mundiais.

A Argentina conquistou ontem pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos.

*Com agência Lusa

