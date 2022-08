Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Sabe quantos golos já marcou Ronaldo por Portugal? E sempre nas estreias

Capítulo 18. As cinco estreias com golo nas selecções

O currículo de Ronaldo na selecção portuguesa é para lá de grandioso. Os números amparam a lenda. Se juntarmos todos os escalões, dá um total de 223 jogos. É assustador. E minutos, quantos? Qualquer coisa como 17529. Chi-ça. Golos, 135. Cartões amarelos, 34. E zero vermelhos. O mais espantoso é a tendência para Cristiano marcar nas estreias. Acontece nos sub15, sub17, sub20, sub21 e olímpica. Só lhe falta a principal para completar o ciclo, uma pena. Vamos por partes.

ÁFRICA DO SUL 2:1

Com o número 17, Cristiano Ronaldo. Das mil e poucas pessoas presentes em Torres Novas, todas aplaudiram. Por patriotismo, claro está. Naquela tarde de 24 Fevereiro 2001, ninguém ainda sabe quem é Cristiano Ronaldo, em estreia nos sub15.

Diz Carlos Godinho, director-desportivo da federação. ‘Era um magricela quando apareceu aqui, mas cresceu depressa e saltou dos sub-17 para os sub-20 no mesmo ano.’ Passamos a abola a Fernando Alexandre, um dos titulares desse dia. ‘Quase um trinca-espinhas e, agora, é um touro. Nesse tempo, o mais entroncado era o Diogo Andrade. Ao nosso lado, ele parecia o Robocop.’ O 1:0 é precisamente de Diogo Andrade, o 2:0 cabe a Ronaldo.

O onze português de Carlos Dinis é este aqui ó: 1 Christopher, 2 Steven, 4 André Carvalho, 7 Filipe Duarte, 8 Pedro Araújo, 10 Costinha, 14 Fernando Alexandre, 6 Hugo Monteiro, 15 Diogo Andrade, 16 Ricardo e 17 Ronaldo.

HOLANDA 3:0

Passam-se nove meses, já estamos em Outubro 2001 e Ronaldo queima etapas. É chamado para os sub17, com vista ao Europeu em 2002, e entra de caras no onze. O seu entendimento com Fábio Ferraz, do Benfica, é imediato e a dupla faz o resultado final num jogo particular, na Covilhã.

Fábio, futuro internacional AA por Angola, abre e fecha o marcador. Pelo meio, 2:0 de Ronaldo de livre directo. O onze português de Francisco Ramos é este aqui ó: Christopher, Steven, Pedro Araújo, André Carvalho, Semedo, Costinha, Nélson Santos, Fernando Alexandre, Fábio Ferraz, Hugo Monteiro e Ronaldo.

GRÉCIA 2:1

Passam-se 13 meses e eis Ronaldo nos sub21, num outro jogo particular, a 19 Novembro 2002, no Adelino Ribeiro Novo, em Barcelos. Acaba 2:0, golos de Carlos Martins (penálti) e Ronaldo.

Muito interessante a crónica do jornal Record: ‘A equipa grega demorou a perceber que tinha sido convidada para um jogo de bairro, onde os miúdos jogam o estatuto pela quantidade de dribles que conseguem fazer, sem olharem a mais nada. E quando entendeu o seu papel – secundário –, já Quaresma e Ronaldo tinham terminado o bailado e discutiam no banco sobre quem tinha passado por mais adversários.’

‘A equipa portuguesa deixou-se transportar nas asas da fantasia, sobretudo através das alas, onde Quaresma e Ronaldo se divertiram a rebaixar os gregos que lhes apareceram pela frente, com dribles de catálogo, muitas vezes pecando pelo exagero (mas agradando ao público)’

O onze português de Carlos Dinis é este aqui ó: 1 Moreira, 2 João Paulo, 3 Santamaria, 4 Bruno Alves, 5 Ricardo Costa, 8 Pedro Neves, 6 Bruno Aguiar, 10 Carlos Martins, 7 Quaresma, 9 Makukula, 11 Ronaldo.

INGLATERRA 3:0

Passam-se sete meses e já estamos em Junho 2003, dia 11. É o Torneio Toulon, o mais famoso de todos, a montra mais bonita para os sub20. Na jornada de abertura, Portugal encara a Inglaterra e é um festival de bola.

Ronaldo sofre quatro faltas na primeira parte e, a partir dos 25 minutos, já é a referência incontornável do estádio interior. Entoam-se olés a cada finta, a cada movimento de cintura mais imprevisível. Os ingleses, pobres coitados, nunca mais se endireitam e apanham três-secos – dias depois, muito pior, levam oito a zero da Argentina de Mascherano. Naquela tarde de sol no dia 11, Ronaldo assiste Lourenço para o 2:0 e fixa o resultado de 3:0 com um remate com o pé direito à meia-volta, dentro da área, após calcanhar de Nuno Viveiros na linha de fundo e posterior amortie de Lourenço.

O onze português de Carlos Dinis é este aqui ó: 1 Bruno Vale, 2 Miguel Garcia, 3 Vítor Rodrigues, 4 Zé Castro, 5 Pedro Ribeiro, 6 Raúl Meireles, 8 Custódio, 20 Danny, 7 Ronaldo, 9 Hugo Almeida e 10 Lourenço.

CAZAQUISTÃO, 1:0

Passam-se dois meses, avançamos até 20 Agosto 2003. É um jogo particular da selecção AA, a caminho do Euro-2004, em Chaves, e juntam-se no onze pela primeira vez nomes como Deco, Rui Costa e Figo.

Antes, muito antes, rebenta a bolha. Scolari senta-se na sala da conferência de imprensa e soletra o nome Bruno Vale, titular do FC Porto B e suplente de Moreira na selecção de Esperanças. É uma clara afronta a Vítor Baía, com quem o seleccionador não conta meeeeesmo. Se dúvidas há, dissipam-se no dia 14 Agosto, o da convocatória. O FC Porto reage energeticamente, a favor do seu maior activo – afinal, Baía é um dos capitães de equipa e o jogador mundial com mais títulos na carreira, o último dele até é internacional (Taça UEFA).

No campo, Scolari vai mesmo adiante e estreia Bruno Vale nos útimos oito minutos, já com o resultado feito, cortesia de um golo feliz de Simão Sabrosa, em que o remate de Soloshenko vai contra o seu corpo. Os jogadores portugueses rematam muito (22) e isso desagrada Scolari. ‘É preciso ousadia nos remates de longe.’ Ah é verdade, outro estreante é um tal Ronaldo, que assinara há oito dias pelo Manchester United. Com ele e Bruno Vale, a média de idade desce drasticamente para 23,7 anos.

É a única selecção pela qual Ronaldo falha o golo na estreia. E a única com a qual não é titular na estreia. Por isso, o banco de Scolari é este aqui ó: 12 Bruno Vale, 13 Jorge Andrade, 14 Nuno Valente, 15 Maniche, 16 Ronaldo, 17 Postiga, 18 Simão.

PARAGUAI 5:0

Passam-se 11 meses-e-picos, já estamos a 4 Agosto 2004. Ronaldo salta as férias do Euro-2004 (dois golos, ambos de cabeça, vs Grécia no jogo de abertura e vs Holanda na ½ final) e aposta nos Jogos Olímpicos, em Atenas.

A selecção agrupa-se no Algarve antes de arrepiar caminho para a Grécia e o Paraguai é o primeiro teste de todos. Há um nome grande entre os paraguaios, Carlos Gamarra. É-lhe indiferente, Ronaldo joga como se estivesse no bairro e dá cartas. Tal como a selecção, 5:0. Um golo para cada jogador. Começa Lourenço, acaba Danny. Pelo meio, 2:0 de Ronaldo, 3:0 de Hugo Almeida e 4:0 de Carlos Martins.

O 2:0 é um precioso calcanhar na marca de penálti. O lance desenvolve-se pela esquerda, com Boa Morte a centrar atrasado para a entrada de Lourenço. O avançado enche o pé e Ronaldo dá um toque subtil para enganar completamente o guarda-redes. É só sorrisos. Daí a 15 dias, tudo ao contrário: Portugal é eliminado na fase de grupos (vs Iraque, Marrocos e Costa Rica), enquanto o Paraguai chega à final, perdida para a Argentina de Bielsa, com Ayala, Heinze, Mascherano, Lucho, D’Alessandro, Tevez, Saviola e uns quantos outros.

O onze português de Carlos Dinis é este aqui ó: 1 Moreira, 2 Mário Sérgio, 4 Bruno Alves, 5 Ricardo Costa, 6 Meira, 11 Jorge Ribeiro, 3 Raúl Meireles, 14 Bosingwa, 7 Ronaldo, 13 Boa Morte e 15 Lourenço.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)



