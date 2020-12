O treinador português Ricardo Sá Pinto deixa o Vasco da Gama, pouco mais de dois meses depois ter assumido o comando técnico da equipa do Rio de Janeiro, indica hoje a imprensa brasileira.

Sá Pinto despedido como treinador do Vasco da Gama

A saída de Sá Pinto é avançada como certa pelo jornal Globo Esporte e outros órgãos de informação brasileiros, segundo os quais o ex-jogador já não treina hoje a equipa vascaína, com a sessão a ser reagendada para a parte da tarde.

Sá Pinto chegou ao Vasco da Gama em 14 de outubro, para substituir o técnico Ramón Menezes, com a equipa ligeiramente acima da linha de descida, zona para a qual acabou por cair, ocupando o 17.º lugar.

No domingo, a equipa foi derrotada em casa do Athletico Paranaense, 11.º classificado, por 3-0, e já em dezembro Sá Pinto foi confrontado por um grupo de adeptos, que entrou no centro de treinos do clube.

Sá Pinto deixa o Vasco da Gama um ano depois de também ter sido afastado do Sporting de Braga.

Como treinador, Sá Pinto, de 48 anos, já esteve à frente do Légia Varsóvia, Standard Liège, Atromitos, Belenenses, OFI Creta, Estrela Vermelha e Sporting.

