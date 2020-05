Se 2/3 dos sufrágios forem positivos, os encarnados do Cents regressam à elite do futebol luxemburguês.

Desporto 2 min.

Sócios do Hamm Benfica têm 48 horas para validar fusão com o Mühlenbach

Álvaro CRUZ Se 2/3 dos sufrágios forem positivos, os encarnados do Cents regressam à elite do futebol luxemburguês.

Este fim de semana vai um dos mais importantes na (ainda curta) história do clube mais 'português' do Grão-Ducado. A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) estabeleceu como prazo a próxima segunda-feira, dia 18 de maio, para o clube avançar com a fusão com o Blue Boys Mühlenbach, outro clube da capital, processo que se arrasta há várias semanas.

Com diversos problemas ao longo dos últimos meses, os dirigentes do clube sediado na periferia da capital (Baumbusch), que disputou pela primeira vez o campeonato da elite do futebol grão-ducal, procuraram os homólogos do Hamm Benfica para uma possível união entre as duas partes.

Na impossibilidade de efetuar uma assembleia extraordinária devido às medidas de precaução implementadas pelo governo contra a pandemia, os dirigentes encarnados deverão recolher os sufrágios de cerca de 200 sócios do clube, entre hoje e amanhã, e que deverão atingir 2/3 do total de votos positivos para que o dossiê da fusão possa dar entrada na sede da FLF na próxima segunda-feira.

Fonte do clube avançou ao Contacto que nos últimos dias "as opiniões estavam um pouco dividas", mas mostrou-se confiante numa vitória "do sim", que permitirá ao clube evoluir na próxima época na Liga BGL, um dos principais objetivos do clube que esta época terminou no 5° lugar do campeonato da Promoção de Honra.

"Acho que não temos nada a perder com esta fusão. Além de podermos beneficiar da subida automática ao principal escalão do futebol luxemburguês, estaremos em condições de usufruir de mais um campo de futebol para as nossas equipas", referiu ainda a fonte do clube de Cents.

Sobre os jogadores do Blue Boys Mühlenbach que eventualmente possam vir a reforçar o plantel, o membro do clube encarnado que preferiu manter o anonimato, disse "desconhecer" ainda como se processará "o recrutamento para a próxima época", que ficará a cargo dos "responsáveis do departamento de futebol designados para o efeito".

Em caso de fusão, Paulo Lopes, presidente dos encarnados, adiantou ao Le Quotidien que "o emblema e o nome do clube não vão sofrer alterações", congratulando-se por ter à disposição "mais um campo para as várias equipas do clube" que estavam condicionadas em termos de espaço devido à abertura da Escola de Futebol do Benfica em setembro do ano passado.

Pedro Resende, atual treinador da equipa principal do Hamm Benfica, deverá continuar a orientar a formação na Liga BGL, se 2/3 dos sócios votarem 'sim' à fusão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.