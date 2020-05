Com mais de 90% dos votos favoráveis, os associados encarnados acabaram por validar a união dos dois clubes que foi também aprovada pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) esta tarde.

Desporto 2 min.

Sócios aprovam fusão com Mühlenbach e Hamm Benfica regressa à Liga BGL

Álvaro CRUZ Com mais de 90% dos votos favoráveis, os associados encarnados acabaram por validar a união dos dois clubes que foi também aprovada pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) esta tarde.

"Está feito, entregue e aprovado" desabafou Paulo Lopes, presidente do Hamm Benfica ao Contacto, depois de ter recebido a confirmação da Federação Luxemburguesa de Futebol de que estava "tudo em ordem".

O prazo da entrega do dossiê para a fusão entre o Blue Boys Mühlenbach e os encarnados de Cents dado pela FLF era hoje. Durante o fim de semana, os dirigentes do clube encarnado andaram numa azáfama de porta em porta a entregar os votos aos sócios para que a aprovação fosse possível, e agora já podem descansar.

"Estou feliz, mas não vou abrir nenhuma garrafa de champanhe", solta o líder dos benfiquistas. "Esta fusão é importante para os dois clubes, mas a ideia da fusão partiu dos dirigentes do Mühlenbach", precisa.

Pedro Resende vai orientar o novo clube neste regresso à Liga BGL. Foto: Christian Kemp

"Mas não nego, também, que estamos todos felizes com o desfecho. Após várias semanas de reuniões, encontros e discusssões, conseguimos chegar a um acordo que satisfaz toda a gente. Eles só tinham a equipa sénior, mas nós temos muitas em todos os escalões. O facto de recebermos mais um campo vai ajudar a repartir os horários das equipas e aliviar as horas de treino em cima dos relvados. Por outro lado, outro dos objetivos desta fusão é formar um clube mais forte que represente dignamente a capital no futebol do país."

O logo e as cores do clube vão manter-se e o nome não deverá sofrer grandes modificações, embora Paulo Lopes tenha adiantado que "algumas outras decisões deverão ser tomadas em conjunto nos próximos dias".

Sobre a formação definitiva do plantel a cargo do treinador português Pedro Resende, o presidente encarnado avança que "já foi feita uma lista de jogadores que atuavam no Mühlenbach e que nos podem eventualmente interessar, mas esse assunto deverá também ser debatido nos próximos dias. A política que adotámos de não entrar em loucuras deverá manter-se. Quem quiser representar o clube deverá seguir a mesma linha de conduta que foi implementada nas últimas épocas", explica.

Segundo o líder benfiquista, "os responsáveis máximos do Mühlenbach vão continuar como patrocinadores do novo clube e não vão ser esquecidos. Existe também um projeto para o futebol feminino e outras novidades que pretendemos implementar, nas próximas semanas, mas só depois de serem aprovadas. O que interessa é que este clube aponta para um futuro melhor através do trabalho de todos", concluiu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.