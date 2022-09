Sábado de lua cheia? Curiosidades futebolísticas, e não só

A Lua é uma tentação. Se estiver cheia, então, é uma delícia ouvir as pessoas falar dela. E no futebol? Uyyyyy, aí a lua cheia dá os seus frutos.

Rui Miguel Tovar A Lua é uma tentação. Se estiver cheia, então, é uma delícia ouvir as pessoas falar dela. E no futebol? Uyyyyy, aí a lua cheia dá os seus frutos.

Lua cheia, ei-la. É já este sábado, dia de grande fervor clubístico na 1.ª divisão com os três grandes em acção, e à vez: Benfica às 15h30 (hora portuguesa), Sporting às 18h00 e FC Porto às 20h30.

Lua cheia, um fenómeno sem igual. Veja-se o caso do Titanic, afundado a 14 Abril 1912. Só se chega a uma conclusão para a tragédia no século seguinte. Donald Olson e Russell Doescher, dois físicos da Universidade do Texas, publicam um estudo a explicar um fenómeno raríssimo na base do acidente. Ora bem, a 4 Janeiro desse ano 1912, a Lua atinge a aproximação máxima da Terra em 1400 anos, circunstância acrescida de um alinhamento com o Sol, um dia depois de a Terra estar no periélio, ou seja, à menor distância anual do Sol. Uauu, tudo isto junto resulta em forças gravitacionais invulgares, capazes de colocar um número elevado de icebergues na rota de quem passe por ali. O Titanic vai lá e é o que se sabe. A partir daí, todas as rotas marítimas se desviam para sul.

A Lua é uma tentação. E um fenómeno sem paralelo, insistimos. Se estiver cheia, então, é uma delícia ouvir as pessoas falar dela. Dizem, por exemplo, que há mais nascimentos na lua cheia. Em 2002, Daniel Caton analisa mais de 70 milhões de registos de nascimentos ao longo dos últimos 20 anos e a conclusão é inequívoca: não há nenhuma relação entre a lua cheia e o número de partos. Diz-se que há mais suicídios na lua cheia. Há estudos e estudos, um dos mais impressionantes o realizado pelo Instituto de Saúde Pública da Finlândia: dos 1400 casos em 2000, a maioria dá-se na lua nova, quando a luminosidade é menor. O mesmo se aplica aos homicídios – a dupla Alex Pokorny e Joseph Jachimc[1]zyk, de Houston, analisa 2500 mortes no Texas de 1970 a 1984.

Três jogos em três horários diferentes. Uma tradição desde 1977 Sábado é dia de festa, jogam os grandes da 1.ª divisão e em três horários diferentes. A moda começa em 1977.

Diz-se também que o cabelo cresce mais na lua cheia. O estudo europeu de um grupo de dermatologistas (ofendidos por certo com o mito, e bem) anula categoricamente esse registo e a média de crescimento mensal do cabelo é de um centímetro, seja lua minguante ou cheia. Diz-se...

Só mais esta, vá lá. Que as colheitas são mais abundantes se as sementes forem plantadas nas fases certas da Lua. Nos EUA há até o 'Almanaque do Agricultor' a oficializar o mito e a atirar o dia 21 de Maio como ideal para fazer um tipo de operação nos campo. O grupo Australian Skeptics mete esse número à prova e não encontra uma diferença sequer no tempo de germinação ou no peso dos vegetais.

E no futebol? Uyyyyy, aí a lua cheia dá os seus frutos. O Bayern, por exemplo, gaba-se de nunca ter perdido um único jogo, nacional e internacional, em dia de lua cheia. Como são alemães, nem duvidamos – mas, bolas, é muita fruta. Nem uma derrota? Que seja. Toda esta conversa porque é lua cheia no sábado, dia dos três grandes em jogo. Pergunta (pertinente): quando é o primeiro sábado de lua cheia na 1.ª divisão? E; já agora, quem marca o primeiro golo? E o segundo?

Vamos por partes, o primeiro jogo é uma cabazada do Benfica vs Boavista por 8:0 na Luz, em Outubro 1969. O primeiro golo é de Eusébio. E o segundo, espante-se, também. Nesse dia, Eusébio marca seis. Eusébio também assina o ponto em Abril 1998. Espera lá, este é outro Eusébio, é o do Marítimo (1:0 vs Boavista, outra vez o Boavista, pobre xadrez).

Entre 1969 e 1998, há uma série de jogos fascinantes em dia de lua cheia como um Farense 2:7 Benfica em Março 1984 (hat-trick de Nené) ou um Braga 0:0 Sporting em Setembro 1992 – acredite, daí para cá, nunca mais há um jogo entre eles sem golos, faz agora 30 anos. Por falar em golos, o mais madrugador de todos em dia de lua cheia é do brasileiro Pítico, aos 40 segundos, num Farense 5:0 Salgueiros em Março 1991.

Continuamos com a palavra golo. O rei mais multicultural é João Vieira Pinto. Marca pelo Boavista (vs Belenenses, no Bessa, em 1999), Benfica (vs Salgueiros, na Maia, em 1998) e Sporting (vs Estrela, na Reboleira, em 2000). E o único treinador-jogador a marcar num sábado de lua cheia?

Alto lá e pára o baile. Quem será?

Jaime Pacheco, só pode. Está ceeeeertoooooooo. É o número 10 do Paços. É o capitão do Paços. E é o treinador do Paços. O homem domina a Mata Real. Estamos em Fevereiro 1993, dia 6, jornada 20 da 1.ª divisão entre o 14.º classificado e o líder isolado. Em directo na RTP 2, o árbitro Martins dos Santos dá o apito inicial e Kostadinov falha o golo aos 21 segundos, com um chapéu de aba larga. Até ao intervalo, nada de novo e 0:0.

No reinício, sai o FC Porto e Domingos ganha a linha de fundo pela direita. O cruzamento ao segundo poste apanha Timofte, cujo remate cruzado com o pé esquerdo é assim para o frouxo. Padrão é batido em contrapé, Sérgio Cruz afasta a bola em cima da linha com a barriga. Martins dos Santos manda seguir, um dos fiscais-de-linha corre para o meio-campo em sinal de golo.

É a confusão em Paços, o fiscal-de-linha é travado pelo banco do Paços e é preciso a intervenção da GNR. Dentro de campo, Timofte posiciona-se no seu meio-campo com toda a naturalidade enquanto Padrão, com a bola nas mãos, estica o dedo a Martins dos Santos. Numa assentada, o árbitro portuense mostra amarelos a Mota e Monteiro, ambos por protestos. O reboliço dura dois minutos, só. No relvado, queremos dizer. Fora dele, é o fungagá da bicharada. As gentes de Paços agitam sem parar a cerca.

Perto do minuto 70, Bandeirinha abre para Timofte na esquerda e o centro do romeno para o outro lado do campo é controlado por Kostadinov com o pé esquerdo. O búlgaro, livre de marcação, ajeita a bola e atira com o pé direito para o 0:2. Sem espinhas, o FC Porto confirma a vitória. Em cima dos 90’, Martins dos Santos indica cinco minutos de descontos.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Ao cair do pano, o Paços reduz com um belo golo. É uma jogada iniciada pelo suplente João Baptista a desmarcar Ricardo pela direita. O lateral centra largo, Miguel Bruno (outro suplente) faz feio na recepção com o peito e Jaime Pacheco, no limite da área, cheio de intenção, remata em todo o seu esplendor. A bola em modo folha-seca viaja para o poste mais longínquo de Vítor Baía, sem qualquer hipótese para o guarda-redes portista.

Está feito o resultado e está feito história. Até hoje. Jaime Pacheco é o último jogador-capitão-treinador a marcar a um grande na 1.ª divisão, e logo num sábado de lua cheia. Por coincidência, é o seu único golo pelo Paços em duas épocas, e logo num sábado de lua cheia. É obra, num sábado de lua cheia.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

