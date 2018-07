Russos venceram por 3-2 no desempate por pontapés de penalty depois de 1-1 nos 90 minutos e no prolongamento. Akinfeev defendeu duas grandes penalidades dos espanhóis.

Rússia elimina Espanha

A seleção russa está nos quartos de final do Mundial depois de eliminar a congénere espanhola com 3-2 no desempate por pontapés de penalty após 1-1 nos 90 minutos e na meia hora de prolongamento no jogo do Estádio Luzhniki, em Moscovo.

Os espanhóis exerceram maior domínio e chegaram ao golo na sequência de um livre lateral perto da área, marcado por Asensio. A bola sobrevoou a área, Ignashevich quis impedir que Sergio Ramos tivesse oportunidade de rematar, os jogadores caíram e a bola, batendo na perna direita do defesa russo, tomou a direção da baliza (12 m).

Os russos procuraram o empate, embora com pouca lucidez, enquanto os espanhóis tentavam gerir o ritmo e o resultado. A cinco minutos do intervalo, num pontapé de canto, Dzyuba cabeceou contra o braço no ar de Piqué e o árbitro assinalou grande penalidade. Na marcação, Dzyuba iludiu De Gea e conseguiu a igualdade. Trata-se do 26º penalty marcado neste Campeonato do Mundo.

Diego Costa ainda testou a atenção de Akinfeev e, na segunda parte e, mais tarde, na meia hora de prolongamento, o panorama do desafio pouco se alterou: espanhóis com muito mais tempo a dominar a bola, fazendo-a circular à procura de espaços, mas sempre embatendo na organização defensiva da Rússia. Apoiados pelo público, os anfitriões foram resistindo, apesar das inúmeras dificuldades físicas que se agravavam à medida que o tempo decorria. A quatro minutos dos 90, Akinfeev foi determinante ao deter remate forte de Iniesta.

Já no prolongamento, um lance genial de Rodrigo, que se esgueirou pela direita do ataque, entrou na área e rematou para defesa do guarda-redes russo, poderia ter dado vantagem aos espanhóis.

No desempate, Iniesta marcou para os espanhóis, Smolov empatou; Piqué apontou o 2-1, Ignashevich igualou; Koke permitiu a defesa de Akinfeev, Golvin deu vantagem aos russos; Sergio Ramos empatou, Cheryshev marcou; Iago Aspas atirou para defesa de Akinfeev com o pé esquerdo e os russos qualificaram-se.

