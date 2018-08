O treinador do Benfica, Rui Vitória, mostrou confiança no triunfo diante do PAOK, em jogo da primeira mão do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol, mas alertou para a qualidade e experiência do adversário.

Desporto 2 min.

Rui Vitória confia no triunfo frente ao PAOK e alerta para a qualidade grega

Rui Vitória, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os gregos, mostrou ter grande conhecimento do plantel comandado por Razvan Lucescu, o qual salientou a experiência de toda a linha defensiva, com uma idade média superior a 30 anos.

"A única dúvida é saber quem joga no lado esquerdo da defesa. Esta época, na Liga dos Campeões, o PAOK já venceu fora o Basileia (3-0) e empatou (0-0) com o Spartak em Moscovo. Quem tem este passado recente é um excelente adversário. Temos a noção que é um adversário difícil, que ultrapassou dois adversários complicados e que não está a competir no seu campeonato (só começa na próxima semana) e só está focado na Liga dos Campeões", começou por dizer.

Uma ideia partilhada pelo guarda-redes alemão de origem grega Odisseas Vlachodimos, para quem o facto de ter disputado o campeonato grego não serve de vantagem para o encontro desta terça-feira.

"Preparámo-nos exatamente da mesma maneira, quer se conheça ou não o adversário. Temos de o respeitar, saber o que são capazes de fazer e dar 100 por cento para se poder fazer um grande jogo. Sabemos que o PAOK tem jogadores de grande qualidade. Acredito que temos de olhar para o nosso jogo, temos de dar o máximo desde o primeiro ao último segundo. Vão ser dois jogos muito difíceis", defendeu.

Com os olhos postos no encontro da liga 'milionária', Rui Vitória diz que o Benfica está num bom momento e que a equipa está a evoluir positivamente, motivo pelo qual a ausência de Castillo e de Jonas no ataque não deixam mossa no conjunto 'encarnado'.

"Só Ferreyra está apto para o ataque. Acreditamos que ele fará a diferença. Os golos têm aparecido pelos mais diversos jogadores e pelos mais diversos lados. Ferreyra há-de ter as suas oportunidades e fazer golos, mas de forma natural", afirmou.

André Almeida, que hoje esteve ausente do treino devido a uma indisposição, figura no lote de jogadores convocados, contudo Rui Vitória não dá como certa a utilização do lateral-direito, adiando a decisão para as horas que antecedem o encontro.

Para já, a única certeza de Rui Vitória passa pela conquista do triunfo diante dos vice-campeões gregos para depois poder olhar para a entrada na fase de grupos da 'champions', embora haja pelo meio outro jogo importante: o do Sporting.

"Temos de estar concentrados. Sabemos como eliminar alguns aspetos que eles nos querem controlar. É um jogo que tem de ser disputado de forma determinada. Neste momento, o objetivo é passar a eliminatória, como daqui três dias será vencer o Sporting para a I Liga. É evidente que, como treinador, é importante atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões", afirmou, referindo-se à entrada de dinheiro por entrar na 'poule' da 'champions'.

O Benfica recebe esta terça-feira os gregos do PAOK em jogo da primeira mão do 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões, agendado para as 20:00, e que será arbitrado pelo sérvio Milorad Mazic.

