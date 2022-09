Prova decorre entre esta terça-feira e sábado.

Rui Oliveira é o único português na Tour do Luxemburgo

Henrique DE BURGO

A volta ao Luxemburgo em bicicleta, Skoda Tour, começa esta terça-feira. Tal como no ano passado, em prova vai haver apenas o ciclista português: Rui Oliveira, da Team Emirates. O português é colega de equipa do vencedor do ano passado, o também português João Almeida.

A primeira das cinco etapas arranca esta terça-feira no Estádio Nacional, em Kockelscheuer, e termina em Kirchberg, depois de um percurso de 163,8 quilómetros pelo centro e norte do país.

A segunda etapa, na quarta-feira, começa em Junglinster e termina em Schifflange, com 163,4 quilómetros, enquanto ao terceiro dia corre-se a mais longa etapa, de 188,4 quilómetros, entre Rosport a Diekirch.

Na sexta-feira há contrarrelógio. São 26,1 quilómetros em Remich, com passagem por Schengen.

Já a última etapa liga, no sábado, Mersch à Cidade do Luxemburgo, num trajeto de 178,4 quilómetros.

Ao todo, vão participar 186 ciclistas de 19 equipas.



