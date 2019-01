Ex-adjunto de José Mourinho oficializado em estreia como treinador principal no Al Duhail.

Rui Faria vai treinar o campeão do Qatar

Ex-adjunto de José Mourinho oficializado em estreia como treinador principal no Al Duhail.

O ex-adjunto de José Mourinho, Rui Faria, foi oficializado pela equipa do Al Duhail, campeã do Qatar, como novo treinador. O clube fez o anúncio através da rede social Twitter, acrescentando no comunicado que a contratação foi assegurada depois de "intensas negociações e apesar de propostas de grandes clubes europeus".



Seja bem vindo ao #AlDuhail professor Rui Faria 👋 pic.twitter.com/lRrAQicjUZ — نادي الدحيل الرياضي (@DuhailSC) January 18, 2019

Aos 43 anos, Faria, que trabalhava com Mourinho desde 2001, assume assim o comando técnico de uma equipa pela primeira vez na carreira, depois de ter abandonado o Manchester United em maio do ano passado.



Na altura, Rui Faria justificou a decisão com a necessidade de passar mais tempo perto da família, em declarações à televisão do clube inglês. Mourinho reagiu com elogios citados pela imprensa britânica: "17 anos... em Leiria, Porto, Londres, Milão, Madrid, Londres outra vez e Manchester. Treinos, jogos, viagens, estudo, gargalhadas e também muitas lágrimas de felicidade. 17 anos e o miúdo é agora um homem. O estudante inteligente é agora um especialista em futebol, preparado para uma carreira de sucesso como treinador", sintetizou José Mourinho, que seria despedido do clube de Old Trafford a meio de dezembro passado.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.