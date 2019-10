O selecionador já anunciou a lista de convocados para os duelos do Grupo B com Luxemburgo e Ucrânia, numa dupla jornada em que Portugal poderá confirmar o apuramento direto para o Euro'2020. A principal novidade é a chamada do central Rúben Semedo, atualmente ao serviço dos gregos do Olympiacos.

Rúben Semedo é a grande novidade dos convocados de Fernando Santos

O selecionador já anunciou a lista de convocados para os duelos do Grupo B com Luxemburgo e Ucrânia, numa dupla jornada em que Portugal poderá confirmar o apuramento direto para o Euro'2020. A principal novidade é a chamada do central Rúben Semedo, atualmente ao serviço dos gregos do Olympiacos.

Além da aposta em Rúben Semed o, Fernando Santos apostou nos regressos de Ricardo Pereira, João Mário, Bruma e André Silva.

Ficaram de fora, em relação à última convocatória Daniel Carriço, Ferro, Renato Sanches, Daniel Podence, Cancelo, e Diogo Jota.

Guarda-redes: Beto, José Sá, Rui Patrício;



Defesas: Nélson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui e Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo, Rúben Neves, William, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho e Pizzi.

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo.

