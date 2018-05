O defesa Ruben Dias, o único estreante nos eleitos de Fernando Santos, garantiu hoje que a sua chamada à principal seleção portuguesa de futebol “é um sonho concretizado”.

Ruben Dias diz que chamada à seleção é "sonho concretizado"

O defesa Ruben Dias, o único estreante nos eleitos de Fernando Santos, garantiu hoje que a sua chamada à principal seleção portuguesa de futebol “é um sonho concretizado”.

“É um sonho concretizado, desde de que iniciei o percurso nas seleções que o objetivo principal era estar neste espaço”, afirmou o jogador do Benfica, na conferência de imprensa que antecedeu mais um treino da seleção que prepara, na Cidade do Futebol, em Oeiras, o Mundial Russia2018.

O futebolista, de 21 anos, considerou natural a vontade de representar Portugal e estar em fases finais de grandes competições: “Qualquer jogador português que possa estar apto a ser selecionado tem como objetivo estar numa fase final do Mundial”.

Ruben Dias, que em março foi dispensado do seu primeiro estágio com a seleção principal devido a uma lesão ao serviço do Benfica, garantiu nunca ter temido que o problema físico o afastasse do Mundial, que se disputa entre 14 de junho a 15 de julho.

“A lesão faz parte da vida. Nunca temi, aconteceu e tive de lidar com isso”, disse o jogador, que em março foi dispensado, devido à lesão, do estágio de preparação dos particulares com o Egito (2-1) e a Holanda (0-3).

Ruben Dias assumiu que quer ser “mais uma para ajudar” a seleção campeã europeia, privilegiando o trabalho coletivo: “não interessa individualizar, o que importa é que estou a trabalhar com a equipa”.

O jogador do Benfica, o mais jovem da lista de convocados por Fernando Santos, considerou que trabalhar com outros candidatos a um lugar no centro da defesa, como Pepe, José Fonte e Bruno Alves, “é sempre uma oportunidade de aprendizagem”.

Ainda sem os 23 convocados, a seleção portuguesa de futebol está concentrada desde terça-feira para preparar o Mundial da Rússia, no qual se estreia frente à Espanha, em 15 de junho.

No dia 28 de maio, Portugal defronta a Tunísia, em Braga, no primeiro particular que serve de teste para o próximo Campeonato do Mundo.

Em 09 de junho, após os particulares com a Bélgica (dia 02 em Bruxelas) e com a Argélia (dia 07 em Lisboa), a equipa lusa viaja para a Rússia, onde tem estreia marcada frente à Espanha, em Sochi.

Além dos espanhóis, Portugal defronta Marrocos em 20 de junho, em Moscovo, e o Irão, de Carlos Queiroz, no dia 25, em Saransk, nos restantes jogos do grupo B do Mundial2018, que termina em 15 de julho.

