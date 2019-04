Com 15 pontos na tabela classificativa e a três do Hostert, atual 'barragista', a situação dos encarnados do Cents no campeonato complicou-se ainda mais após a derrota contra o Rosport, um adversário direto da luta pela despromoção que travou um duelo 'especial' no Cents.

Rosport vence Hamm Benfica no jogo mais aguardado da jornada

Álvaro Cruz Com 15 pontos na tabela classificativa e a três do Hostert, atual 'barragista', a situação dos encarnados do Cents no campeonato complicou-se ainda mais após a derrota contra o Rosport, um adversário direto da luta pela despromoção que travou um duelo 'especial' no Cents.

Este domingo, todos os olhos e ouvidos dos amantes do futebol no Luxemburgo estiveram concentrados no encontro entre Hamm Benfica e Victoria Rosport. É que após a troca de clube protagonizada pelo treinador luso Pedro Resende, que no domingo passado deixou o comando técnico do Rosport para assinar na segunda-feira um contrato precisamente com os encarnados, gerou muita polémica.

Muito se disse e falou sobre a rocambolesca troca de clubes protagonizada por Resende num contexto em que ambas as equipas lutam pela sobrevivência entre a elite do futebol. O resultado entre as duas formações em Cents assumiu uma importância acrescida pelo desenrolar dos acontecimentos.

E no final, foi o Victoria Rosport que venceu, por 3-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Cabral tinha colocado as 'águias' a vencer ao minuto 54, mas foi sol de pouca dura, porque um golo na própria baliza de Rony Souto, volvidos três minutos, voltou a empatar as duas equipas.

Os visitantes, comandados pelo experiente René Roller - conhecido como o 'bombeiro de serviço' do Victoria - galvanizaram-se e à passagem do minuto 66 colocaram-se em vantagem com um golo de Dellevedove e, a cinco do final, sentenciaram a partida com o tento de Florian Weirich que deixa o Hamm Benfica no incómodo 13° lugar, sinónimo de despromoção.

O Mondorf de Paulo Gomes venceu em casa o Niederkorn por 1-0 e seloui praticamente a manutenção na Liga BGL. Foto: Vincent Lescaut

Nos outros encontros da 20a jornada, destaque para a goleada (7-0) imposta pelo Fola ao Rumelange e para o triunfo, por 3-2, conseguido pela Jeunesse d'Esch no terreno do Hostert. Os 'alvinegros', agora orientados por Sébastien Grandjean, conseguiram três importantes pontos na luta pelo pódio, imitando o Mondorf de Paulo Gomes que recebeu e venceu o Progrès Niederkorn por 1-0.

O Dudelange recebeu e bateu no seu reduto o Racing por 2-o, mantendo a liderança do campeonato com grande tranquilidade. O Strassen de Manuel Correia continua na senda das vitórias ao derrotar o Titus Pétanbe de Carlos Fangueiro, por 2-1, assumindo-se agora como um sério candidato a um lugar nas competições europeias.

Por último, o FC Differdange, derrotou em casa o Etzella por 2-0, relançando-se, também, na corrida por uma lugar 'europeu', deixando a formação nortista cada vez mais aflita na luta pela sobrevivência.







