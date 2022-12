O jogador português já terá assinado o contrato com o clube da Arábia Saudita.

Futebol

Ronaldo vai jogar pelo Al Nassr a partir de 1 de janeiro

Redação O jogador português já terá assinado o contrato com o clube da Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo vai mesmo jogar na Arábia Saudita. O craque português terá assinado pelo clube Al Nassr por duas épocas, avança o jornal Marca.

Príncipe quer levar Cristiano Ronaldo para a Arábia Saudita: "Tudo é possível" O português é neste momento um jogador livre, depois de o contrato com o Manchester United ter sido rescindido.

Já na semana passada a publicação espanhola tinha dado como certo que o jogador aceitaria a proposta do clube saudita, pelo qual começará a jogar a partir de dia 1 de janeiro de 2023.

Recorde-se que o avançado terminou o seu contrato com o Manchester United dois dias antes de começar a sua participação no mundial do Qatar e depois de ter dado uma entrevista polémica ao jornalista Piers Morgan, onde expôs os seus diferendos com clube inglês e a sua equipa técnica.



Oferta milionária para deixar o futebol europeu

De acordo com o jornal Marca, o montante total do contrato de CR7, incluindo receitas publicitárias, com o Al Nassr será de cerca de 200 milhões de euros por época - mais do dobro do que ganham Messi e Neymar no Paris Saint-Germain - o que tornará o jogador português o desportista mais bem pago do mundo.

Cristiano Ronaldo pode estar a caminho das Arábias por 500 milhões de euros A proposta multimilionária de 216 milhões de euros por época é do clube Al Nassr da Arábia Saudita e já está em cima da mesa do agente Jorge Mendes.

Com esta oferta milionária, Cristiano Ronaldo deixa assim o futebol europeu e o palco das grandes competições.



Segundo a agência DPA, o jogador de 37 anos terá tentado continuar a jogar ao mais alto nível internacional em clubes que disputassem a Liga dos Campeões. Embora tivessem surgido algumas especulações sobre clubes europeus que poderiam estar interessados na sua contratação, como o Chelsea FC, o Sporting Clube de Portugal ou Paris Saint-Germain, elas acabaram por não se confirmar.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.