Euro2024

Ronaldo vai a jogo no Luxemburgo

Ana Patrícia CARDOSO Conheça o onze provável que deve entrar em campo contra o Luxemburgo daqui a pouco.

Faltam algumas horas para o início do jogo entre o Luxemburgo e Portugal (começa às 20h45) e já se pode antever o onze eleito pelo selecionador Roberto Martinez para enfrentar os leões vermelhos, na fase de apuramento para o Euro2024.

Acima de tudo, vai haver mudanças. Martínez admitiu no sábado que a equipa a apresentar-se no Luxemburgo é diferente daquela que goleou o Liechtenstein. "É muito importante ter gente fresca três dias depois do jogo com o Liechtenstein. Pode haver trocas, é importante que haja competitividade no trabalho que temos realizado. Havendo trocas, é para dar frescura e não apenas trocar por trocar”, explicou o técnico espanhol, acrescentando que Matheus Nunes e Diogo Leite, que não estiveram na goleada ao Liechtenstein (4-0), podem ser chamados a jogo no Grão-Ducado.

Entre o onze inicial, deve estar Cristiano Ronaldo, que jogou e marcou na quinta-feira.

O craque postou no Instagram momentos de descontração a equipa, durante os treinos, com a legenda: "Equipa vencedora".

Martinez deverá optar também por Rui Patrício à baliza, Danilo Pereira, Rúben Dias, João Cancelo, João Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, para além de Nunes e Leite, que já tinha referido na conferência de imprensa.

O selecionador também aproveitou a ocasião para elogiar o treinador dos leões vermelhos. "O Luxemburgo é uma equipa competitiva e respeito muito o trabalho do Luc Holtz, um treinador que tem conceitos muito claros. Quando os vejo jogar em casa ou fora, jogam sempre da mesma forma. É uma equipa muito competitiva, com uma forma de jogar muito clara. Têm jogadores que marcam a diferença, como o Gerson Rodrigues, por exemplo. São uma equipa muito bem construída e temos de estar ao máximo nível", disse.

Espera-se forte adesão da comunidade portuguesa no Stade du Luxembourg para ver as duas equipas jogar esta noite.













