Mundial 2022

Ronaldo sobre os direitos humanos no Qatar. "Deveriam ter pensado nisso antes"

A polémica em torno da questão dos direitos humanos e das mortes de milhares de trabalhadores durante a construção das infraestruturas para o mundial do Qatar não passou despercebida a Cristiano Ronaldo.

"Falam de que não foi uma boa opção escolher o Qatar, mas deveriam ter pensado nisso antes", afirmou o jogador na polémica entrevista que deu esta semana ao jornalista inglês Piers Morgan. Para o capitão da seleção portuguesa agora é altura de pensar na competição. "Temos de nos focar no futebol e em dar as boas-vindas às pessoas que querem desfrutar deste Mundial 2022. Antevejo um bom torneio e acho que o Qatar está preparado. Sinto uma boa energia”, referiu.

Embora as autoridades do Qatar neguem, várias organizações apontam para milhares de mortes naquele país entre 2010 e 2019 em trabalhos relacionados com o Mundial, com um relatório do jornal britânico The Guardian, de fevereiro deste ano, a cifrar o valor em 6.500 óbitos, número que muitos consideram abaixo da realidade.

Na quinta-feira, depois do jogo amigável da seleção, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também aludiu à questão dos direitos humanos no país do Médio Oriente que acolhe a prova de futebol, num registo semelhante ao de Ronaldo.

“O Qatar não respeita os direitos humanos. Toda a construção dos estádios e tal..., mas, enfim, esqueçamos isto. É criticável, mas concentremo-nos na equipa. Começámos muito bem e terminámos em cheio”, disse na zona de entrevistas rápidas no Estádio José Alvalade.

Hoje, o Presidente da República reiterou a sua defesa pelos direitos humanos e afirmou que voltará a falar sobre o assunto no Qatar se o parlamento autorizar a sua deslocação ao país, onde decorre o Mundial de futebol.

“Estou convidado por fundações privadas, uma das quais a Aga Khan, para falar num tema sobre o futuro, a educação e o futuro das sociedades. É muito difícil falar do futuro das sociedades sem falar da democracia, dos direitos humanos e da liberdade”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Fátima, no concelho de Ourém.

A 22.ª edição da prova realiza-se no Qatar, entre domingo e 18 de dezembro, em plena temporada 2022/23, com Portugal a encarar Gana (24 de novembro), Uruguai (dia 28) e Coreia do Sul (02 de dezembro), orientada pelo treinador luso Paulo Bento, no grupo H.

