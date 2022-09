O jogador iria tornar-se o jogador mais caro do mundo, mas recusou a proposta milionária de um clube da Arábia Saudita.

Ronaldo recusa oferta multimilionária para jogar na Arábia Saudita

O futuro de Cristiano Ronaldo continua a ser uma incógnita e a gerar grande expetativa. A mais recente movimentação nas ofertas pelo internacional português dá conta de uma proposta milionária sem precedentes de um clube da Arábia Saudita.

A confirmação da proposta vem do jornal Marca, e Ronaldo terá mesmo dito 'não' a um contrato de duas temporadas pelo Al Hilal no valor de 242 milhões de euros (121 milhões por ano), o que o tornaria o jogador mais caro do mundo.

Além disso, os árabes estariam dispostos a aumentar o salário de CR7 ao longo do tempo. No entanto, o valor não terá sido suficiente para convencer o jogador a deixar o alto nível do futebol europeu, onde sempre jogou.

Recorde-se que o nome do experiente avançado madeirense foi associado a vários clubes, mas acabou por permanecer no Manchester United pela segunda temporada consecutiva.

Yasser Almisehal, presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita, admitiu que gostaria de "ver um jogador como Cristiano Ronaldo a jogar na Liga saudita".

"Claro que seria um negócio muito caro, mas traria um retorno positivo, porque tenho a certeza que todos conhecem as suas conquistas e recordes. Para além disso, é também um exemplo como pessoa", referiu ao site "The Athletic".

Ronaldo fica, assim, no Manchester United e terá como foco o Campeonato do Mundo do Qatar, que acontece de 20 de novembro a 18 e dezembro. Esta pode vir a ser a última vez que o madeirense de 37 anos participa na competição.





