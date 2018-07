Goleador português apresentado em Turim. Custou mais de 100 milhões de euros e vai jogar na Juventus nas próximas quatro épocas.

Ronaldo: "Quero deixar marca histórica aqui"

Goleador português apresentado em Turim. Custou mais de 100 milhões de euros e vai jogar na Juventus nas próximas quatro épocas.

Cristiano Ronaldo considerou que "foi fácil" a decisão de sair do Real Madrid para a Juventus. "É um grande passo para mim e venho para um clube grande", considerou o internacional português durante a conferência de imprensa da sua apresentação em Turim.

Instado a deixar uma mensagem para os adeptos do Real Madrid que ficaram tristes com a sua saída, Ronaldo contornou a questão: "Tive um percurso brilhante em Madrid num clube que me ajudou muito e agradeço, mas aqui estou numa nova fase e não vejo a hora de jogar para mostrar aos italianos que sou um jogador de alto nível".



No entanto, o capitão da seleção nacional deixou bem claro: "Nada tenho a provar, porque os números falam por mim. Tal como fiz no Manchester United e no Real Madrid quero deixar marca histórica aqui".

Apesar de considerar que o campeonato "é exigente" a vários níveis, incluindo no plano tático, Ronaldo manifestou-se preparado para enfrentar os próximos desafios.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.