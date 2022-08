Numa resposta a uma publicação de um fã, o português disse que os apoiantes saberão a verdade quando ele der uma "entrevista daqui a umas semanas".

Cristiano Ronaldo promete contar a verdade sobre o seu futuro nas próximas semanas

Cristiano Ronaldo, cujo futuro no Manchester United tem sido tema de intenso debate, prometeu esta quarta-feira, no Instagram, que em breve irá contar a sua "verdade", criticando os "meios de comunicação que só contam mentiras".

Numa resposta a uma publicação de um fã, o português escreveu na sua língua materna que os apoiantes saberão a verdade quando ele der uma "entrevista daqui a umas semanas".

Sem fornecer quaisquer pormenores, CR7 disse que os meios de comunicação social "só dizem mentiras". "Tenho um livro de notas e nos últimos meses das 100 notícias que fizerams só acertaram cinco, imaginem. Fique aí com essa dica", acrescentou.

Vencedor da Bola de Ouro por cinco vezes, o jogador de 37 anos, que ainda tem um ano de contrato no Manchester United, faltou ao início dos treinos dos Red Devils em julho e depois à digressão pela Ásia e Austrália.

"Ele tinha problemas familiares", disse Bruno Fernandes, companheiro de equipa.

A ausência foi vista por muitos nos meios de comunicação britânicos como uma expressão do desejo da estrela de deixar o clube de Manchester, que na última época ficou em sexto na Premier League e não foi qualificado para a Champions League.

No último fim de semana, o português jogou os 90 minutos na derrota por 4-0 com o Brentford. Após duas jornadas, a equipa orientada por Erik ten Hag está em último lugar na Premier League antes de receber o Liverpool na próxima segunda-feira.

O grupo de adeptos "The 1958" anunciou uma marcha de protesto nos arredores de Old Trafford contra a família Glazer, os proprietários do clube, que, de acordo com uma declaração dos adeptos, "a matar a maior instituição de futebol do mundo por ganância". Vamos mostrar à família Glazer que desta vez ela não desaparece.

A actual estratégia de contratações do United foi descrita como "horrível" pelo antigo jogador Gary Neville e está a ser criticada pelos adeptos.

