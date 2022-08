Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Desporto 5 min.

Futebol

Ronaldo, o Rei das manchetes em Espanha

Rui Miguel Tovar Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Capítulo 24. O rei em Espanha



O jornal de hoje embrulhará o peixe de amanhã é uma frase comum, na tentativa de minimizar o poder das manchetes nos jornais. Desconhece-se o autor da frase, só sabemos que nem todos comem peixe e alguns até guardam os jornais.

Que peixeirada, e agora?

Dois-mil-e-dez. Até nem é um ano por aí além na vida desportiva de Ronaldo. Não ganha Liga espanhola, não levanta Taça do Rei, joga pouco no Mundial e ainda apanha 5:0 do Barcelona em Camp Nou já na era Mourinho.

Que salganhada, e agora?

Feitas as contas, 2010 é afinal um ano histórico para Ronaldo. Com um total de 70 manchetes no jornal desportivo espanhol Marca, bate o recorde pessoal do ano anterior (69) e até o do próprio jogador em relação a uma personalidade, no caso Raúl, em 2001 (também 69).

Nunca visto, jamais repetido? Sin duda, Ronaldo é história com agá maiúsculo. Em qualquer lado, até em Espanha, onde o conflito jornalístico/mediático com Portugal é uma realidade constante, seja pela pose do goleador, seja pela arrogância do seu treinador madridista (Mourinho).

Adiante, Ronaldo é história com agá maiúsculo. Continência, olé. Ele é mesmo assim, passa a vida a quebrar marcas, umas atrás das outras. Já não lhe basta ser o jogador mais veloz em campo com corridas na ordem dos 33,6 km/h, à frente de Robben (32,9 km/h), Walcott (32,7 km/h), Rooney (32,6 km/h) e Van Persie (32,1 km/h). Já não lhe basta festejar 45 golos em 2010. Já não lhe basta marcar livres a 105 km/h, ou penáltis com barreira (como queiram...). Agora imagine tudo isto num só dia, em 90 minutos.

Cristiano Ronaldo. 14 golos em 10 finais Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Cristiano Ronaldo é assim. Em Saragoça, capital do Reino de Aragão, o Real Madrid espezinhou o último classificado num vendaval de eficácia que redundou no 3-1 final. Desta vez, Ronaldo esteve comedido e só marcou um golo, mas antes disso fez um pique pelo lado direito que lhe garantiu um lugar na final dos 30 metros dos próximos Jogos Olímpicos. Atingiu os tais 33,6 km/h para conduzir uma bola antes de a cruzar para a área, onde Benzema apareceu tarde.

Já se sabe que Mourinho defende os seus com unhas e dentes. Mas como Benzema passou ao lado do jogo, o francês nem foi mencionado na conferência de imprensa. O técnico português preferiu, isso sim, atirar-se aos adeptos do Saragoça, que assobiaram CR7 a cada toque na bola. "O Cristiano pertence a este campeonato e não o protegemos. É um fenómeno difícil de entender. Ao tratarem-no mal significa que não o protegem, em vez de se desfrutar da sua presença. E eu também não o faço, ao não lhe dar descanso, pois joga todos os minutos e dá um espectáculo incrível. Muitos adeptos, adversários e árbitros não o deixam fazer um jogo normal. Mas também não importa, porque ele continua em grande com o seu profissionalismo e frente ao Saragoça marcou um dos seus melhores golos, mais um para a colecção."

O da colecção é o livre directo do 2-0. Leo Franco, o guarda-redes argentino do Saragoça, bem que orientou a barreira, mas aquilo foi tão rápido que era impossível piscar os olhos, quanto mais esboçar uma defesa. Quando Leo Franco deu pela bola na baliza, já CR7 fazia aquelas caretas, como quem diz "e esta hein?!" A 28 metros da baliza, a bola saiu da bota direita de Ronaldo, subiu o suficiente para passar a barreira e desceu imediatamente rumo à baliza, entrando junto à trave.

Contas feitas, a bola andou a 105 km/h. A essa velocidade nas autopistas espanholas, era multa – e bem pesada. Enfim, mais um recorde pessoal, que o anterior era de 101,5 km/h, vs Villarreal, em Fevereiro deste ano. Toma lá, vai buscar. Ou tomahawk, a definição dos livres de Ronaldo, numa alusão aos mísseis de cruzeiro de longo alcance, fabricados na década de 70 e utilizados na Guerra do Golfo em 1991.

No dia seguinte, já final de Dezembro, a Marca brinda-o com manchete: "Cristianator". É uma marca especial, 70 manchetes de Ronaldo em 2010 no jornal mais lido de Espanha. E, insistimos, nem é um ano especial para o capitão de Portugal. Em Janeiro, o Barcelona é afastado da Taça do Rei, vs Sevilha, e isso não é nada comparado com o novo estatuto de CR9, ícone oficial de Armani. Em Fevereiro, há um congresso da FIFA com todos os seleccionadores possíveis e imagináveis, todos falam de CR9 como o melhor do mundo. Em Março, o Lyon comete a proeza de eliminar o Real Madrid nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, em pleno Santiago Bernabéu, e a Marca pergunta porque é que Higuaín não passou a bola a CR9 em duas situações de golo. Mosquitos por cordas.

Em Abril, outra noite para esquecer do Madrid, batido pelo Barcelona no Bernabéu. Messi festeja, Ronaldo baixa a cabeça. A Marca passa a mão pelo pêlo. Em Maio, a lenda Di Stéfano, presidente honorário do Madrid, compara-se a CR9: "É como eu na garra, na velocidade e na dignidade." Em Junho, há Mundial. Quando Portugal empata vs Brasil e Espanha vence Chile, há clássico ibérico na África do Sul. A cinco dias dos oitavos-de-final, é "Cristiano, prepara-te".

Tudo o que sempre quis saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar Histórias sobre o lado menos conhecido do jogador português. Por Rui Miguel Tovar.

Vamos para a segunda metade do ano. Em Julho, entra Mourinho e sai Raúl. O Real Madrid troca de capitães, por assim dizer. Ronaldo tem via libre para largar o número 9 e vestir o 7, sempre dele desde os tempos da formação do Sporting. Em Agosto, na estreia oficial de Mourinho, duas más notícias: empate a zero em Palma de Maiorca e Ronaldo lesionado.

Em Setembro, o jornal Marca funciona como advogado de defesa do Real Madrid e dá voz à indignação madridista pelo constante ataque ao tornozelo direito de Ronaldo. Em Outubro, e mesmo que não apareça na manchete, o seu nome é evocado por todos. Neste caso, é Mourinho: "CR7 é intocável, trabalha como ninguém.".

Em Novembro, Portugal dá quatro-secos à campeã mundial Espanha e a Marca só tem olhos para Ronaldo, autor de um belíssimo golo, mal invalidado pelo árbitro, graças à fome de bola de Nani. Para fechar, em Dezembro, a Grande Depressão: após o 5:0 em Camp Nou, pede-se uma reacção. De Mourinho? Kaká? Benzema? Higuaín? No, no, no y más no. A resposta é de Ronaldo, agora CR7. E o Real Madrid levanta-se a custo: 2-0 ao Valencia, no show de Cristiano, depois Cristianator.

Que ano, 70 manchetes. É o rei em Espanha.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.