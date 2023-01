Ronaldo diz que chegou para fazer a diferença no futebol na Ásia. "Para ajudar o futebol saudita, para ajudar gerações futuras, o futebol feminino", referiu.

Ronaldo no Al Nassr: "O meu trabalho na Europa está feito, ganhei tudo"

Redação Ronaldo diz que chegou para fazer a diferença no futebol na Ásia. "Para ajudar o futebol saudita, para ajudar gerações futuras, o futebol feminino", referiu.

Cristiano Ronaldo foi apresentado oficialmente aos adeptos do Al Nassr, esta terça-feira, com o estádio Estádio Mrsool Park cheio e muita euforia pela chegada do craque português.

Na primeira conferência de imprensa como jogador do clube saudita, Ronaldo mostrou-se orgulhoso da decisão e com vontade de calar rumores sobre o fim de carreira como jogador profissional.

"Não é o fim da minha carreira vir para a Arábia Saudita. Não estou preocupado com o que as pessoas dizem. Sei que o campeonato é muito competitivo, as pessoas não sabem, mas eu sei, porque vi muitos jogos. O que quero é jogar, se puder jogar depois de amanhã [quinta-feira] já posso, se o treinador quiser", referiu.

Com o treinador Rudi Garcia ao lado, Ronaldo disse que esta é "uma grande oportunidade" e ainda disse que teve "vários" convites de toda a parte do mundo, como os Estados Unidos, Brasil, Austrália e até Portugal, mas que preferiu assinar pelo Al Nassr.

"Sinto-me muito bem. Orgulhoso desta decisão que tomei na minha vida. O meu trabalho na Europa está feito, ganhei tudo, joguei nos melhores clubes. É um novo desafio, agradeço esta oportunidade. Para ajudar o futebol saudita, para ajudar gerações futuras, o futebol feminino", referiu.

O capitão da seleção portuguesa disse ser "um jogador único", lembrando que já bateu muitos recordes e que quer continuar a vencer. "Vim para aqui para vencer, jogar, para ajudar ao sucesso do clube, do país", salientou.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr ocupa o primeiro lugar da Liga saudita, após 11 jornadas, com 26 pontos, mais um do que o Al Shabab, que tem menos um jogo.

O Al Nassr soma nove títulos de campeão saudita, o último dos quais em 2018/19.

