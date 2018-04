Português marcou dois golos, um deles num sublime pontapé de bicicleta que pode ver aqui, e ofereceu o outro em Turim. Até os adeptos adversários aplaudiram de pé.

Ronaldo memorável na vitória do Real sobre a Juventus

Cristiano Ronaldo voltou a brilhar, desta vez na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões: o português marcou dois e ofereceu o outro dos três golos da vitória do Real Madrid em Turim com a Juventus. Um dos golos do capitão da seleção nacional foi apontado num acrobático e espantoso pontapé de bicicleta e até os adeptos adversários aplaudiram de pé o soberbo remate do avançado.

Ronaldo começou cedo a festa para o Real, marcando logo aos três minutos, o que lhe permitiu superar o recorde de Ruud van Nistelrooy e obter golos em 10 jogos consecutivos na Liga dos Campeões. A equipa espanhola dominou sempre neste reencontro com o adversário da final da Champions do ano passado e, com uma hora de jogo, o português colocou um ponto de exclamação no jogo, voltando a marcar, desta feita de modo memorável, na execução sublime de um pontapé de bicicleta que levou até os adeptos da Vecchia Signora a aplausos de pé. Quinze anos depois, um jogador conseguia marcar dois golos em casa da Juventus e o golo pode ser visto aqui.



Mantendo o domínio absoluto do desafio, o Real ainda desperdiçou outras oportunidades, algumas por intermédio do próprio Ronaldo que, aos 72 minutos, tabelou com Marcelo para o 3-0, apontado pelo internacional brasileiro.



No outro encontro relativo à primeira mão dos quartos-de-final da Champions, o Bayern foi vencer em Sevilha por 2-1. Os espanhóis marcaram primeiro por Sarabia (32 m), mas um autogolo de Navas (37 m) e um golo de Thiago Alcântara (68 m) deram o triunfo aos bávaros.

Hoje realizam-se os jogos Liverpool-Manchester City e Barcelona-Roma, a partir das 20h45.



A segunda mão dos quartos-de-final joga-se a 10 e 11 deste mês.







