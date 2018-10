Ronaldo marca no empate da Juventus com o Génova

O FC Barcelona está aconsiderar afastar Ronaldinho Gaúcho das atividades de embaixador do clube. Os responsáveis 'blaugranas' não gostaram de ver o antigo craque a dar a cara por um candidato à presidência do Brasil cujos valores são incompatível com os valores da formação catalã. O apoio do ex-jogador do clube a Jair Bolsonaro, candidato pelo PSL, não caiu bem no seio do clube catalão.