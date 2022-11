O capitão das Quinas é o primeiro da história a participar em 10 fases finais de campeonatos e a marcar em cinco estreias de mundiais. Marcou um dos três golos da vitória de Portugal.

Mundial 2022

Ronaldo. Lágrimas, o primeiro golo e recordes mundiais na estreia do Qatar

Portugal entrou no Mundial 2022 a vencer o jogo contra o Gana, com 90 minutos de nervos e alegrias, até ao apito final ditar a vitória portuguesa por 3-2. Contudo, a maioria das atenções centraram-se em Cristiano Ronaldo antes e durante o jogo.

O capitão da equipa das Quinas foi o primeiro a entrar em campo, ainda durante a fase de aquecimento com as bancadas verde e vermelho a entusiasmarem-se. No momento do hino nacional, Cristiano Ronaldo emocionou-se com os olhos a brilhar, lacrimejantes. De imediato, as televisões e redes sociais imortalizaram o momento, com muitos adeptos portugueses a confessarem-se emocionados com aquele que é um dos maiores futebolistas do século XXI.

Já antes, Cristiano Ronaldo, de 37 anos, fez questão de cumprimentar todas as crianças que entraram com os jogadores em campo e as bancadas inflamaram-se com a atitude.

Com esta estreia no Mundial de 2022, como titular e autor do golo de abertura de Portugal, de pontapé de penálti, Cristiano Ronaldo alcançou dois novos recordes mundiais: é o único jogador a ter participado em 10 fases finais de campeonatos internacionais consecutivos, Mundiais e Europeus, e o primeiro do mundo a marcar em cinco Campeonatos do Mundo, em edições diferentes.

Eis as estatísticas: Cristiano Ronaldo participou nas fases finais do Euro 2004, Mundial 2006, Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012, Mundial 2014, Euro 2016, Mundial 2018, Euro 2020 e Mundial 2022. Ao alinhar contra o Gana tornou-se o jogador com mais participações nestes campeonatos: 10.

Se se contabilizar apenas os campeonatos do mundo, o futebolista português é o primeiro, de sempre, a marcar golos em cinco Mundiais de 2006 (1), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4) e 2022 (1... até agora).

Neste ano, e a nível nacional, o futebolista nascido na Madeira está quase a igualar a histórica marca de Eusébio como o melhor marcador português em campeonatos do mundo: o "pantera negra" conseguiu celebrar nove vezes em apenas seis jogos, em 1966.

31 Cristiano Ronaldo faz o golo de estreia da seleção das quinas no Mundial do Qatar que venceu o Gana por 3-2. AFP

Por Doha, e dentro do estádio, o colorido das homenagens dos adeptos à seleção nacional misturou-se com as fotografias do capitão das Quinas impressas em camisolas, cartazes com o seu nome e apelos a Cristiano Ronaldo.



Antes do jogo, o ex-jogador do Manchester United, que tem sido o centro das atenções após a explosiva entrevista a Piers Morgan, realçou que preferia não marcar nenhum golo neste campeonato mas ser campeão do mundo com a camisola das quinas.

A seleção portuguesa segue agora em frente, preparando-se para o segundo confronto neste campeonato mundial, que será disputado segunda-feira, pelas 19h de Portugal, quando irá defrontar a seleção do Uruguai.









