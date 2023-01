O jogador assinou por duas épocas com o clube da Arábia Saudita.

Ronaldo já está a caminho do Al-Nassr. Apresentação é terça-feira

O futuro de Cristiano Ronaldo já começou. O jogador português vai ser apresentado aos adeptos do Al-Nassr já na terça-feira, depois de ter anunciado a transferência para o clube na sexta-feira.

O craque português vai ser recebido no estádio Mrsool Park, com capacidade para 25.000 espectadores, em Riade, a partir das 19h (16h GMT).



Ronaldo, cinco vezes Bola de Ouro, assinou pelo clube saudita por 200 milhões de euros por época, ao longo de dois anos e meio.

Começa assim um capítulo inédito na carreira do jogador de 37 anos, que optou por rescindir o contrato com o Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

O recrutamento de uma estrela mundial, com um contrato até 2025, é o último episódio dos esforços da Arábia Saudita para se posicionar no desporto de alto nível, depois de ter acolhido F1, boxe ou golfe, e de ter comprado o clube inglês Newcastle.

Ronaldo "ansioso" por jogar num novo campeonato e ajudar o Al Nassr O avançado português vai jogar no Al Nassr, nove vezes campeão da Arábia Saudita e atual segundo classificado do campeonato.

Antes de Ronaldo, outras celebridades do futebol tinham jogado nas monarquias do Golfo, incluindo George Weah, Pep Guardiola e Xavi.

No Twitter, o Ministro do Desporto, Príncipe Abdelaziz bin Turki al-Faisal, prometeu "em breve apoiar outros clubes (nacionais) na sua busca de contratos de qualidade com estrelas internacionais".

Ronaldo ganhou cinco Ligas dos Campeões (2008 com MU, 2014, 2016, 2017, 2018 com Real), títulos nacionais em Itália (2019, 2020) com a Juventus, Espanha (2012, 2017) com o Real Madrid e Inglaterra (2007, 2008, 2009) com o Manchester United. Com a equipa portuguesa, ganhou o Euro-2016.

É também o melhor marcador de sempre na Liga dos Campeões, com 140 golos. No Qatar, tornou-se o primeiro jogador de sempre a marcar pelo menos um golo em cinco Campeonatos do Mundo consecutivos.

