O jogador de 38 anos já não faz planos a longo prazo, mas diz que a Seleção é a sua casa e que está "mais preparado como jogador, mas também como ser humano".

Ronaldo: "Há uma lufada de ar fresco na Seleção"

Ainda não é desta que Cristiano Ronaldo diz adeus à Seleção, apesar de o ter ponderado. No entanto, a chegada do novo selecionador, o espanhol Roberto Martínez, deu-lhe novo fôlego para mostrar o que vale. E Ronaldo vale muito.

"Depois do Mundial, todas as hipóteses estiveram em cima da balança. Refleti, refleti com a minha família e depois chegámos à conclusão de que não era altura de atirar a toalha ao chão. Aprendi muito com isso e estou muito contente por regressar. O selecionador diz que conta comigo. Ainda tenho muito para dar, sinto isso e quero isso", afirmou, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O internacional está nos treinos de preparação para o encontro de quinta-feira com o Liechtenstein, no Estádio José Alvalade, que marca o arranque do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024.

"Há um ambiente muito positivo, muito bom na seleção. Os jogadores estão felizes. É um capítulo diferente para todos os jogadores, para o staff e para o país. Sentimos uma energia boa e positiva. É uma lufada de ar fresco", disse o jogador de 38 anos sobre a entrada de Martínez.

Contudo, Ronaldo negou que a situação com Fernando Santos, o antecessor do técnico espanhol, fosse negativa. "Não estou a dizer que antes era melhor ou pior. Estou a dizer que na vida, muitas vezes, as mudanças são positivas. Sente-se que há um ar fresco. Há novas ideias, há uma nova mentalidade. Isso nota-se muito. Sente-se a mudança e isso é bom para todos e para o país", quis reforçar.

"A minha casa"

Questionado sobre se ainda pensa disputar novo Europeu (2024) e até novo Mundial (2026), Ronaldo confessou que, devido à idade, nesta altura leva a sua carreira "passo a passo" e sem "planos a longo prazo".

Mas o amor pela Seleção está sempre presente. "Adoro jogar pela Seleção. Estou aqui há 20 anos e ao mais alto nível. Sinto-me muito feliz aqui. Enquanto acharem que sou uma mais-valia, darei sempre o meu melhor. É a minha casa. Sinto-me mais preparado como jogador, mas também como ser humano", confessou.

Frente ao Liechtenstein, caso seja utilizado por Martínez, que fará a sua estreia como selecionador, Ronaldo passa a ser o jogador mais internacional de sempre, com 197 jogos, superando Bader Al-Mutawa, do Kuwait.

"Os recordes são sempre coisas positivas. São a minha motivação. Gosto de bater recordes e esse recorde é especial. Se acontecer, ficarei bastante orgulhoso, mas quero continuar a fazer mais jogos. Não quero ficar por aqui", disse.

O encontro está agendado para amanhã, quinta-feira, às 19:45, e terá arbitragem do norueguês Espen Eskas. Três dias depois, Portugal joga a segunda ronda do Grupo J no Luxemburgo. O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

*Com Lusa

