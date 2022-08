Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Ronaldo. Golos em 12 fases finais seguidas? Jasuuus

Rui Miguel Tovar

Capítulo 19. Golos em 12 fases finais seguidas, jasuuus



Sábado, 24 Fevereiro 2001. Em Florença, os altifalantes anunciam o 10 do Brescia e é o delírio – Roberto Baggio. Depois anunciam o 10 da Fiorentina e até a barraca abana – Rui Costa. Acaba 2:2, com bis de Baggio. Pelo meio, um golo de Nuno Gomes.

Sábado, 24 Fevereiro 2001. Na Corunha, há dois golos portugueses na primeira parte do Deportivo vs Madrid. Primeiro é Hélder na própria baliza, de cabeça. Depois é Figo, de penálti. Ao intervalo, 0:2. Na segunda parte, Djalminha e Tristán fixam o 2:2.

Sábado, 24 Fevereiro 2001. Em Lisboa, o único jogo antecipado da 1.ª divisão. No José Alvalade, o campeão Sporting recebe o Gil Vicente de Luís Campos. Os golos só aparecem a partir dos 72 minutos, através de César Prates, Acosta, André e JVP. Feitas as contas, 3:1.

Sábado, 24 Fevereiro 2001. Em Torres Novas, há jogo entre Portugal e África do Sul. É um torneio sub15. Na apresentação das equipas, o nosso 17 chama-se Cristiano Ronaldo. O onze português apresenta Cristophe (Sporting) na baliza, Steven Rodrigues (Boavista), Filipe Duarte (Benfica), André Carvalho (Rio Ave) e Pedro Araújo (Sporting) na defesa, Hugo Monteiro (Boavista), Fernando Alexandre (Benfica) e Costinha (Vitória FC) no meio-campo, Diogo Andrade (Belenenses), Ronaldo (Sporting) e Ricardo Costa (Porto) no ataque.

Sabe quantos golos já marcou Ronaldo por Portugal? E sempre nas estreias Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar. Por Rui Miguel Tovar.

Curiosidade maiúscula: só Ronaldo chega aos AA. De Portugal, queremos dizer – Filipe Duarte representa Macau e até marca o golo da vitória vs Sri Lanka (1:0) na qualificação para o Mundial-2022.

Reforçamos a ideia, 24 Fevereiro 2001. Dois anos e meio depois, em Agosto 2003, Ronaldo estreia-se na selecção principal, lançado por Luiz Felipe Scolari. O salto é vertiginoso. Entre esses dois jogos, Ronaldo faz-se internacional nos sub17, sub20 e sub21. E joga o primeiro grande torneio internacional da sua carreira, o Euro sub17 em Abril 2002.

O seleccionador Silveira Ramos convoca 18. Desses, só um chega aos AA. De Portugal, queremos dizer – Tiquinho representa Angola e Ivanildo, Guiné-Bissau. A fase de grupos inicia-se com uma derrota vs França por 2:0. Espante-se, Ronaldo é expulso com duplo amarelo, aos 19 e 79 minutos. O árbitro é o sueco Jonas Eriksson, o único a mostrar um vermelho a Cristiano em toda a sua carreira na selecção.

Com um jogo de suspensão, Ronaldo falha o jogo vs Suíça e reaparece vs Ucrânia. Em cima do último minuto, Ivanildo fixa o 2:1 e a alegria é exagerada. Ronaldo vê amarelo, Tiquinho o vermelho. Portugal é afastado prematuramente do Europeu pelos finalistas França e Suíça (ganharia a Suíça, nos penáltis). E Ronaldo acaba a competição com três amarelos, um vermelho e zero golos.

Prepare-se, a partir daqui o seu caminho é uma maravilha inaudita em matéria de golos em fases finais. Em 2004, Scolari convoca-o para os 23 do Europeu. É o número 17 e começa no banco. Ainda salta a tempo de participar no jogo de abertura, com a Grécia, no Dragão. Além de ser o autor do penálti sobre Seitaridis no 2:0 de Basinas, é ele quem fixa o 2:1, de cabeça, após canto de Figo. Marcaria ainda à Holanda, na meia-final, outra vez de cabeça, agora a canto de Deco.

O rapaz acha-se incombustível e interrompe as férias para ir aos Jogos Olímpicos. Ala para a Grécia (olha olha), o berço dos Jogos Olímpicos. Lá, Portugal é eliminado na primeira fase, num grupo acessível com Iraque, Marrocos e Costa Rica. Contabilizamos duas derrotas por 4:2 e uma só vitória, com golo de Ronaldo (2:1 a Marrocos).

No Mundial-2006, Cristiano pede ao capitão Figo para marcar o penálti do 2:0 ao Irão. A bola entra e o 17 aponta para o céu, em jeito de homenagem ao seu pai. O regabofe continua no Euro-2008, já com o 7 nas costas com a retirada de Figo, com golo à Rep Checa de Petr Cech, a quem já havia marcado no mês anterior, para a final da Liga dos Campeões (United vs Chelsea).

No Mundial-2010, o 6:0 à Coreia do Norte é dele, num misto de sorte (ressalto) e génio (malabarismo). No Euro-2012, bis à Holanda (2:1) no apuramento para os ¼ final e golo à Rep Checa (1:0). Seis fases finais.

No Mundial-2014, um golo vs Gana (2:1) na inglória despedida ao Brasil, ainda na fase de grupos. No Euro-2016, a glória em todo o seu esplendor. Falha um penálti vs Áustria (0:0), marca dois golos à Hungria (3:3) e eleva-se mais alto que todos para o 1:0 vs Gales, na ½ final.

Tudo o que sempre quis saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar Histórias sobre o lado menos conhecido do jogador português. Por Rui Miguel Tovar.

A Taça das Confederações-2017 também faz parte do seu passaporte, com golos vs Rússia e Nova Zelândia. Segue-se o Mundial-2018: hat-trick à Espanha e golo de cabeça vs Marrocos. Passa um ano e Portugal ganha a Liga das Nações, no Dragão. Se a final vs Holanda é resolvida por Gonçalo Guedes, a ½ vs Suíça é um fartote só visto: Ronaldo, Ronaldo e Ronaldo. Hat-trick, mais um.

E aí vão 11 fases finais seguidas a marcar. Segue-se o Euro-2021-em-2020 com um golo de penálti vs Hungria, outro de bola corrida vs Alemanha e dois de penálti vs França, todos na fase de grupos. Só falta o Mundial-2022, em Novembro/Dezembro no Qatar.

Pelo meio, em Junho 2020, é o primeiro português a chegar às 200 internacionalizações, todos os escalões incluídos. Para trás, cada vez mais longe da concorrência, Figo (187), Simão (158), Nuno Gomes (143) e Quaresma (139), só para fechar o top 5.



(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

