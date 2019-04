Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, vai deixar o português a descansar na jornada 32. Basta o empate com a SPAL para a equipa de Turim ser campeã.

Ronaldo fora do jogo do título em Itália

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, vai deixar o português a descansar na jornada 32. Basta o empate com a SPAL para a equipa de Turim ser campeã.

Cristiano Ronaldo não vai jogar amanhã no desafio que pode valer mais um título italiano à Juventus, o oitavo consecutivo e número 34 do historial, caso conquiste pelo menos um ponto frente à SPAL, última classificada da Serie A, em desafio da jornada 32.



A informação foi confirmada pelo próprio Massimiliano Allegri, treinador da "vecchia signora", explicando as suas razões para deixar de fora o avançado português de forma simples: "Cristiano voltou de uma lesão que o afastou durante duas semanas e não faria qualquer sentido voltar a colocá-lo a jogar apenas três dias depois. Muitos vão descansar, outros precisam de jogar e vai ser um bom momento para dar oportunidades aos mais jovens", argumentou.

Após ausência de duas semanas devido à lesão sofrida na coxa direita no encontro de Portugal com a Sérvia, Ronaldo, de 34 anos, voltou a jogar frente ao Ajax e marcou o primeiro golo no empate (1-1) da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



A Juventus tem 20 pontos de vantagem sobre o Nápoles.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.