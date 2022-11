O craque não treinou esta quarta-feira e não vai estar apto a tempo para alinhar no jogo de amanhã, em Alvalade, o último depreparação antes do Mundial do Qatar.

Futebol

Ronaldo falha jogo com Nigéria por causa de gastrite

Redação O craque não treinou esta quarta-feira e não vai estar apto a tempo para alinhar no jogo de amanhã, em Alvalade, o último depreparação antes do Mundial do Qatar.

Cristiano Ronaldo vai estar ausente do último jogo de preparação da seleção nacional antes do Mundial do Qatar. O avançado não vai participar no jogo desta quinta-feira, em Alvalade, contra a Nigéria, devido a uma gastrite.

Foi o próprio selecionador nacional, Fernando Santos, que anunciou a ausência do capitão da equipa, que já não treinou esta quarta-feira. Ronaldo "amanhã não vai estar, tem gastrite", disse o técnico, citado pela Renascença.

Fernando Santos acrescentou que o craque, que nos últimos dias tem sido notícia em todo o mundo pela entrevista que deu a uma televisão inglesa, na qual tece duras críticas ao Manchester United, "está no quarto a repousar" e que, por isso, "não vai estar pronto" para o jogo de amanhã.

Ainda segundo o jornal desportivo Record, o treinador excluiu qualquer ligação entre a situação de saúde do jogador e a polémica que a entrevista - que será transmitida também na RTP, esta quinta e sexta-feira - desencadeou em Inglaterra. É uma questão que "não tem nada a ver com a Seleção", referiu.

"Esta questão não tem nada a ver connosco nem com a Seleção. Foi o jogador, o homem que decidiu dar uma entrevista. Ele não fala da Seleção Nacional, é uma entrevista muito pessoal e temos de respeitar", acrescentou.

Depois do jogo contra a Nigéria, a equipa portuguesa viaja, na sexta-feira, para o Qatar, onde decorre o Mundial 2022.

