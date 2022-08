Tudo o que sempre sonhou saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar.

Ronaldo e a rivalidade com Mourinho

Capítulo 21. A rivalidade com Mourinho



Nada tem que saber, o onze do Sporting em Leiria a 3 Novembro 2001. Na baliza, Hugo Tecelão. A defesa de quatro inclui Duarte Machado, José Fonte, Miguel Ângelo e Hugo Valdir. No meio-campo, Ronaldo à direita, Miguel Garcia e Miguel Pinheiro no meio mais Hugo Pina à esquerda. No ataque, João Paiva (capitão) e Edgar Marcelino. O treinador João Couto ainda faz entrar Paulo Sérgio, Miguel Paixão e Mário Tomás.

É a 9.ª jornada do campeonato nacional de juniores A, o União joga num pelado e dificulta a missão do favorito Sporting. Aos 30 minutos, José Fonte aventura-se no ataque com a cabeça levantada e a bola controlada. Perto da área leiriense, o central vê Ronaldo e este atira uma bola indefensável à guarda de Bruno Jorge. É o 0:1 e o seu sexto golo em nove jogos – ele que ainda é juvenil de segundo ano e já joga como gente grande.

Ainda antes do intervalo, o capitão João Paiva fixa o 0:2 e é substituído – a braçadeira, essa, passa para Miguel Garcia. Até final, Ronaldo ainda atira uma bola à barra num chapéu de aba larga. "Foi pena, se essa entrasse...". O jornalista José Carmo Francisco, do jornal Sporting, puxa por Cristiano e cá vai disto. "Quero dedicar o golo a uma pessoa da minha família a passar por grandes dificuldades (...) O terreno de jogo, muito complicado para os nossos jogadores, dificultou bastante a prática do nosso futebol, tal como treinamos e queremos jogar. Na primeira parte, o jogo foi bem disputado e houve muita luta mas marcámos os nossos dois golos em boas jogadas de contra-ataque. Na segunda parte, aguentámos porque a União é que tinha de subir à procura de um golo." Nada feito, acaba 0:2.

Nas bancadas, um senhor está espantado com a qualidade técnica e posicional de Ronaldo. Chama-se José Mourinho, é treinador da equipa sénior da União Leiria. "Disse aos meus adjuntos 'epá, olha aí o filho do Van Basten'. Nem sabia como se chamava, mas jogava a ponta de lança com aquela elegância, qualidade de movimento e técnico, muito semelhante ao Van Basten."

Pois é, Ronaldo e Mourinho, Mourinho e Ronaldo. Para aqueles que passam a vida a elogiar a vivacidade dos actores, das câmaras, das acções e do guião das telenovelas brasileiras em relação às portuguesas, chega de rebaixar o produto nacional. É tempo de mudar de opinião (e de canal), porque Mourinho e Ronaldo mais se parecem com dois actores de uma soap opera de baixo nível, mas rica em provocações, respostas tortas e intimidações.

Historicamente, o bate-boca começa em Abril 2007, quando o Manchester United de Ronaldo começa a questionar, dentro de campo, a superioridade do Chelsea de Mourinho. "O Manchester United tem muitos penáltis a favor. Basta Ronaldo cair e pronto! Na área deles, podem cair todos e nada." A resposta vem logo a seguir. "Não quero ser arrastado pelas queixas de Mourinho contra os árbitros, pois toda a gente sabe como ele é. Tem sempre de dizer algo, porque não consegue admitir os seus fracassos." Uyyy, caliente. Mais? Sim, mais. "Isto nem é um jogo de palavras entre mim e ele. É um jogo onde um miúdo fez algumas declarações, não demonstrando maturidade nem respeito. Tem talvez a ver com uma infância difícil, sem educação apropriada."

As cenas dos próximos capítulos indicam-nos Dezembro 2008, altura em que o sorteio dos oitavos da Liga dos Campeões junta United e Inter. Aí, o treinador português ataca de novo. "Quando penso em grandes jogadores, vêem-me à cabeça nomes como Kaká, Messi e Ibrahimovic. Ronaldo é bom mas não é o melhor. Para mim, esse é Ibra." E agora, há resposta? Há pois. "Não falo de José Mourinho. Se me perguntarem por Sir Alex, digo-lhes qualquer coisa, mas não me interessa o que se passa com Mourinho." Insistem com o rapaz e ele... "Se o Manchester United pensar em contratar Mourinho para substituir Sir Alex, eu saio."

(parêntesis para dizer isto: o Man United elimina o Inter com um golo de Ronaldo, em Old Trafford).

Muy bien, e se Ronaldo for para o Real Madrid em 2009 e Mourinho o imitar em 2010? E-s-p-e-c-t-á-c-u-l-o. Ou não. Os dois até convivem bem no início, depois aquilo descamba. O Madrid perde 2:0 vs Barça no Bernabéu para a meia-final da Liga dos Campeões. Na zona mista, Ronaldo dá o toque. "Eu, como avançado, não gosto de jogar assim, mas tenho de me adaptar àquilo que a equipa me pede." Beeeem, danger zone.

Antes da segunda mão, salta cá para fora o monólogo de Mourinho no balneário. "Queixas-te de que aqui jogamos à defesa, mas sabes porque é que jogamos assim? Por tua culpa. Como tu não queres defender, não queres fechar as alas, tenho de meter a equipa atrás. Eu tenho de gostar de ti porque tu és irmão do meu irmão, e quando alguém é irmão do seu irmão, então é irmão também." Irmão, que irmão? "É o Jorge Mendes [empresário]", explica Higuaín a Kaká, o único sem entender a zaragata.

Como se isso fosse pouco, Mourinho tem ainda a capacidade de rodar a faca depois de ser expulso na despedida, tal como Ronaldo, na final da Taça do Rei (derrota vs Atlético Madrid por 2:1, após prolongamento, em pleno Santiago Bernabéu). "Fui treinador principal pela primeira vez em 2000, mas antes disso fui adjunto em grandes clubes, com grandes treinadores e trabalhei com os melhores jogadores do mundo. Tinha 30 anos e treinava o Ronaldo, não este [Cristiano Ronaldo], mas o verdadeiro, o brasileiro".

Cabuuuuuum. Nos EUA, Ronaldo ouve, digere e toma lá. "Sempre respeitei os meus treinadores por onde tenho passado e fico com as coisas boas. Tento sempre aprender algo com eles. Falar de gente que fala mal de mim... já estou acostumado. Em Portugal é costume dizer-se: não cuspo no prato em que como."

Juntos, Ronaldo (5) e Mourinho (1) acumulam seis Bolas de Ouro. Juntos, vencem a Taça do Rei 2011 e a Liga espanhola 2012. Juntos, só no Real Madrid. O presidente é Florentino Pérez, sem papas na língua para descrevê-los. "Está louco [Ronaldo]. Esse tipo é um imbecil, doente. Vocês acham que este tipo é normal, mas ele não é normal, senão não fazia todas as coisas que faz. A última coisa que fez, todos a viram a nível mundial. Porque é que acham que faz essa estupidez? [sair do Real Madrid e assinar pela Juventus]" (...) O [Jorge] Mendes não manda nada nele [Ronaldo], da mesma forma que nada manda no Mourinho. Até para as entrevistas. Nada. São tipos com um ego terrível, os dois malcriados, o treinador e ele. E não vêem a realidade, porque os dois podiam ganhar muito mais dinheiro se fossem de outra forma. São dois anormais, porque estamos a falar de muito dinheiro no campo dos direitos de imagem."

Juntos, desde 2001, Ronaldo e Mourinho.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

