Ronaldo disposto a pagar 14 ME se o fisco espanhol encerrar investigações

Cristiano Ronaldo propôs o pagamento de 14 milhões de euros se o fisco espanhol encerrar a investigação que está a realizar a suspeitas de quatro delitos fiscais que o jogador português teria cometido, segundo o El Mundo.

De acordo com “fontes próximas da negociação” ouvidas pelo diário espanhol, o fisco espanhol está a analisar a proposta formal feita pelo avançado português do Real Madrid.

Cristiano Ronaldo mostra-se disposto a assumir a sua responsabilidade penal e também os critérios tributários que está a discutir há meses com o juiz de instrução, desde que o fisco baixe as suas pretensões económicas para cerca de metade.

O jogador propõe o pagamento de 14 milhões de euros, o que inclui a fraude que lhe é atribuída e a possível sanção associada.

Cristiano Ronaldo é acusado de ter, de forma “consciente”, criado empresas na Irlanda e nas Ilhas Virgens britânicas, para defraudar o fisco espanhol em 14.768.897 euros, cometendo quatro delitos contra os cofres do Estado espanhol, entre 2011 e 2014.

De acordo com o El Mundo, no caso de não chegar a um acordo e o jogador ser condenado, a quantia reclamada poderia aumentar, no pior dos cenários, para seis vezes mais do montante alegadamente defraudado, cerca de 100 milhões de euros.

Quando foi ouvido em 31 de julho do ano passado no tribunal de Pozuelo de Alarcón, Ronaldo afirmou que “nunca” ocultou rendimentos nem teve “intenção de fugir aos impostos”.

O português sublinhou que o fisco conhece todos os seus rendimentos porque nunca escondeu “nada, nem intenção de fugir aos impostos”.

Cristiano Ronaldo pediu na altura que se “deixe trabalhar a justiça”, na qual acredita e de quem espera “uma decisão justa”, dizendo ainda que não vai voltar a fazer declarações sobre o assunto até ser proferida uma sentença.

