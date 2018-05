"Foi muito bonito estar aqui no Real Madrid", afirmou, deixando para os próximos dias novidades sobre o assunto.

Ronaldo deixa no ar possível saída de Madrid

Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Real Madrid. Depois da final, o goleador do Real e da seleção nacional disse: "Foi muito bonito estar no Real Madrid. Nos próximos dias darei uma resposta aos adeptos porque eles sim, têm estado sempre ao meu lado".

Questionado de imediato sobre o que significavam aquelas palavras, o português afirmou que, "nos próximos dias", iria falar com o seu agente e admitiu que "haverá novidades". "O futuro dos jogadores não é importante agora. O mais importante é desfrutar deste momento em que fizemos história", acrescentou.

Ronaldo, que completou 33 anos a 5 de fevereiro, chegou a Madrid proveniente do Manchester United no verão de 2009, tornando-se peça fundamental da equipa e pulverizando recordes - por exemplo, passou a ser o melhor marcador do historial do Real, além de ser o líder dos goleadores na Liga dos Campeões com 120 golos.

