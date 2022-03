Roman Abramovich vai vender o Chelsea “devido à atual situação”

Guerra Abramovich chamado para as conversações entre a Ucrânia e a Rússia

A participação do multimilionário russo, dono do Chelsea, foi requerida pelo lado ucraniano, segundo a sua porta-voz. Abramovich viajou ontem num avião privado a partir do Luxemburgo, no mesmo dia em que o Grão-Ducado proibiu todas as aerenaves russas no seu espaço aéreo.