Roma faz História e elimina Barcelona

Equipa italiana recuperou do 1-4 da primeira mão e afastou os catalães com 3-0. No outro jogo da Liga dos Campeões, o Liverpool voltou a vencer em casa do Manchester City (2-1).

A AS Roma derrotou o Barcelona por 3-0 em jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões e, após o 1-4 da primeira mão, conseguiu histórica reviravolta, voltando a marcar presença nas meias-finais da prova 34 anos depois.

Edin Dzeko marcou logo aos seis minutos e, já no segundo tempo, foi derrubado na grande área, encarregando-se De Rossi de marcar o respetivo penalty para o 2-0 (58 m). Continuando a pressionar e sem que o Barça, com Messi à cabeça, fosse capaz de contrariar a tendência, Manolas obteve mesmo o 3-0 final aos 82 minutos. Recorde-se que, no desafio de Camp Nou, De Rossi e Manolas ficaram ligados ao desfecho negativo com autogolos.

No outro jogo desta terça-feira, o Liverpool tornou a vencer, desta vez em casa do Manchester City. A equipa de Guardiola até se adiantou no marcador (Gabriel Jesus, 2 m), mas Salah (56 m) e Firmino (77 m) deram o triunfo ao Liverpool.



Hoje realizam-se o Bayern-Sevilha e o Real Madrid-Juventus, ambos às 20h45.