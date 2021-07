Roma fez as pazes com a História e as Olimpíadas foram memoráveis. A URSS levou a melhor aos EUA. O mundo conheceu Cassius Clay. E chorou a segunda fatalidade em olimpíadas. À vela, Portugal trouxe mais uma medalha de prata.

Roma 1960

Onde acaba recomeça

Luís Pedro Cabral Roma fez as pazes com a História e as Olimpíadas foram memoráveis. A URSS levou a melhor aos EUA. O mundo conheceu Cassius Clay. E chorou a segunda fatalidade em olimpíadas. À vela, Portugal trouxe mais uma medalha de prata.

Não fosse a guerra, o mais velho inimigo do homem, era a década de 60 um admirável mundo novo, impulsionado pela magia da TV. Em plena corrida espacial, tendo de cenário a Guerra Fria, a URSS e os EUA competiam por tudo e mais alguma coisa e isto já incluia o Espaço. Os imaginários colectivos viviam autenticamente na Lua e ainda o Homem não tinha lá chegado. No planeta Terra, fosse em África ou no Médio Oriente, os cenários eram de guerra. Um pouco por toda a parte, os impérios coloniais encontravam autodeterminação. Portugal, que durante a II Guerra Mundial tinha inventado a modalidade de "ginástica neutral", passeava os esqueletos do império pelos pingos da chuva. Foi em Janeiro de 1961, nos campos de algodão da Baixa do Cassange, Angola, o princípio do fim do colonialismo português, na rota de uma longa e dolorosa guerra ultramarina. Seria muito longe dali, em Goa, Damão e Diu (Índia), que esse império começaria a capitular.



A Guerra Fria alimentava o medo globalizado de uma III Guerra Mundial. A URSS e os EUA aumentavam o seu armamento nuclear. E o mais comum dos mortais já tinha pesadelos com botões. Em 1957, a URSS espantou o mundo, dando um passo de gigante, enviando para a órbitra terrestre o Sputnik, o primeiro satélite artificial, uma esfera de alumínio com menos de 50 centímetros de diâmetro. Meses depois, conseguia provar que era possível sobreviver no espaço. O Sputnik II levava a bordo Kudriavka-Laika, uma cadela errante, encontrada nas ruas de Moscovo, que se tornou no primeiro canídeo espacial. Não é possível determinar com exactidão quantas cadelas no mundo foram baptizadas Laika a partir daí. Os soviéticos pareciam na vanguarda, mas os americanos, que contavam com o cientista alemão Wernher Von Braun - o "rocket man", que tinha desenvolvido o foguete V2, génese tecnológica dos satélites artificiais -, com o lançamento do "Explorer", em 1958, conseguiram igualar o feito. O Homem só conseguiria atingir o Espaço em 1961: Yuri Gagarin inscreveu o seu nome como o herói dos heróis da Humanidade. E nada podiam os EUA contra esta vitória da URSS.

Um ano antes, em 1960, o espaço era outro: os JO de Roma, a contas com a história antiga dos Olímpicos, assim com a sua história moderna. Foi o Império Romano que extinguiu os jogos de Olímpia, na Grécia. Foi a Itália de Mussolini que lutou contra os Aliados na II Guerra Mundial. Itália, não sem os seus fenómenos neofascistas, fez o seu caminho para a liberdade e para a democracia. E a prova é o próprio Tratado de Roma, assinado em 1957, que está na origem da CEE, então com seis nações. A capital italiana, que há muito perseguia umas Olimpíadas, fazia as pazes com a História. Roma não desiludiria. Entre o clássico e o moderno, os JO de 1960 foram dos mais imponentes de sempre, transmitidos por 100 canais de televisão.

O primeiro recorde a ser alcançado foi o de presenças - batendo os 5867 atletas de Helsínquia -, em representação de 84 países. Nestas Olimpíadas, foram os EUA que deram ao mundo um atleta (muito mais que isso, como o futuro provaria) sem igual, que tinha propriedades soporíferas nos punhos e uma veia para o espectáculo. Com apenas 18 anos e este número invertido em quilos, como um trovão irrompeu Cassius Clay, que ainda não tinha descoberto que era esse o seu nome de escravo. Seria Mohamed, mas não ali. Ganhou a medalha de ouro no boxe, na categoria de pesados, derrotando Pietrzykowski, pugilista polaco, tricampeão europeu, que nunca chegou a perceber quem tinha apagado as luzes. Abebe Bikila, atleta etíope, fez história, tornando-se o primeiro atleta a conquistar uma medalha de ouro nos JO, na maratona. Em Roma, registou-se igualmente a segunda morte em competição. A primeira tinha sido o português Francisco Lázaro, em 1912. Desta feita, foi o dinamarquês Knut Jansen que perdeu a vida na prova de ciclismo, devido ao consumo de estimulantes, vulgo "doping".

Em Roma, Portugal voltou às medalhas, fruto da excelente prestação dos irmãos Quina, velejadores que conquistaram uma medalha de prata. A grande vencedora destes JO, no entanto, foi a URSS (103 medalhas), relegando os EUA (71 medalhas) para segundo lugar. Na História dos Olímpicos, estavam agora empatados. O braço-de-ferro continuaria.

