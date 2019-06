Desde 2015 ausente dos 'courts' de terra batida parisienses, Federer atingiu os ‘quartos’ sem perder qualquer 'set' até ao momento, tornando-se também no jogador mais velho a estar entre os oito melhores de um 'major' desde 1991.

Roland Garros: Nadal nos ‘quartos’ com 90.ª vitória na prova, Federer avança imparável



Rafael Nadal, com a 90.ª vitória no torneio de Roland Garros em ténis, e Roger Federer, sem ceder qualquer 'set' até ao momento, apuraram-se hoje para os quartos de final do segundo 'Grand Slam' de 2019.

Hoje, diante do argentino Leonardo Mayer, triunfou pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-3, após uma hora e 44 minutos de confronto.

Nos 'quartos', o suíço, de 37 anos, vencedor da prova francesa em 2009, vai defrontar o compatriota Stan Wawrinka, também ele campeão em França, em 2015, que afastou hoje o grego Stefanos Tsitsipas, em cinco 'sets', naquele que foi o encontro mais longo até ao momento.

Ao fim de cinco horas e nove minutos, Wawrinka, 28.º do ranking mundial, venceu o atual campeão do Estoril Open, sexto da hierarquia, por 7-6 (8-6), 5-7, 6-4, 3-6, 8-6.

Quanto ao ‘rei’ da terra batida, Rafael Nadal, detentor de 11 títulos em Roland Garros, conseguiu hoje o 90.º triunfo no pó de tijolo francês, ao vencer facilmente em três ‘sets’ (6-2, 6-3 e 6-3) o argentino Juan Londero, em duas horas e 16 minutos.

Nadal, segundo do ranking mundial, tornou-se no terceiro tenista a chegar às 90 vitórias num ‘Grand Slam’, depois do norte-americano Jimmy Connors ter conseguido somar 98, no US Open, e de Federer ter alcançado 97, no Open da Austrália, e 95, em Wimbledon.

Na próxima fase, o tenista maiorquino vai defrontar vencedor do duelo entre o japonês Kei Nishikori e o francês Benoit Paire, que foi interrompido devido à falta de luz no 'court', quando o nipónico vencia por 6-2, 6-7 (8-10) e 6-2.

No quadro feminino, destaque para a vitória da norte-americana Sloane Stephens, sétima do mundo e finalista vencida em 2018, sobre a espanhola Garbine Muguruza, 19.ª e vencedora em 2016, por 6-4, 6-3.

